La fuerte acusación del jurado que renunció a Miss Universo contra Fátima Bosch, la nueva ganadora
El pianista Omar Harfouch arremetió contra la representante de México que fue coronada en Tailandia y volvió a poner al certamen de belleza en el ojo de la tormenta
Una vez más la polémica envolvió a Miss Universo. La edición número 74 del certamen internacional de belleza que se realizó en el Impact Arena de la ciudad tailandesa de Pak Kret consagró como ganadora a la representante de México, Fátima Bosch. Pero, la alegría de la joven de 25 años quedó empañada por fuertes y controvertidas acusaciones. Luego de que el presentador y ejecutivo Nawat Itsaragrisil la llamara “tonta” por no haber publicado contenido promocional de Tailandia en sus redes, Omar Harfouch, uno de los jueces que renunció de manera inesperada 72 horas antes del inicio de la competencia, dijo públicamente que era una “falsa ganadora” y estalló el escándalo.
Todo comenzó cuando el 18 de noviembre, el pianista Omar Harfouch, uno de los jurados de Miss Universo, reveló a través de su cuenta de Instagram que renunció al certamen por la falta de transparencia del mismo. Dijo que un “jurado improvisado” eligió a 30 finalistas sin el conocimiento ni la presencia de él ni de los otros siete jueces. Desde la Organización salieron a responderle y no solo negaron las acusaciones, sino que afirmaron que “los protocolos establecidos, son transparentes y supervisados”.
Pero, la polémica no terminó ahí, al contrario, eso recién era el comienzo. Luego de que la candidata de México se coronara como la nueva Miss Universo, Harfouch compartió en sus historias de Instagram un video de la coronación y lanzó: “Miss Mexico is a fake winner” (Miss Mexico es una ganadora falsa). Acto seguido aseguró que iba a explicar el motivo de su fuerte acusación.
“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch, declaré ayer (por el jueves) en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha (el presidente del certamen de belleza), tiene negocios con el padre de Fátima Bosch", expresó mediante un posteo en Instagram.
Asimismo, aseguró que “todos los detalles” se mostrarán en mayo de 2026 en un especial que prepara la plataforma de streaming. A su vez, aseguró que una semana antes, en Dubai, Raúl Rocha y su hijo lo instaron a votar por Fátima Bosh. Según su testimonio, le dijeron que necesitaban que ganara “porque será bueno para nuestro negocio”.
Sus palabras estuvieron acompañadas por un video con imágenes de la grabación del programa en cuestión, a modo de evidenciar que la misma tuvo lugar antes de la definición. Asimismo, compartió otra publicación de un video de los abucheos del público tras el anuncio de la nueva ganadora y comentó: “The audience is not happy about the fake winner” (La audiencia no está contenta con la ganadora falsa).
Esta no es la primera vez que el certamen es acusado de fraude. En diciembre de 2024, la Miss Universo Argentina, Magalí Benejam, habló con el canal de YouTube King Lucho sobre el backstage del concurso. Además de cuestionar las actitudes de algunas de sus compañeras, sugirió que el concurso estaba arreglado. “Cuando anuncian el Top 5 vi al jurado mirarse las caras de maneras [raras]. Se empezaron a mirar como diciendo ‘esto no es lo que nosotros elegimos, esto no es lo que yo elegí’. Eso es lo que se sintió desde afuera y ahí es donde yo dije ‘listo, esto está arreglado’. Siempre estuvo arreglado, todos los años”, sostuvo. A raíz de sus controversiales comentarios públicos, la organización del certamen decidió quitarle la distinción.
