Luego de que Celine Dion cancelara sus conciertos en varias ocasiones, en diciembre del 2022 se dio a conocer el diagnóstico exacto de su estado de salud: síndrome de persona rígida. Su aparición en la gala de los Premios Grammy 2024 significó su regreso a los escenarios.

La enfermedad de Celine Dion

El síndrome de persona rígida se caracteriza por espasmos en varios de los músculos del cuerpo, especialmente en el torso, brazos y piernas, acompañados a veces de posturas inusuales. La teoría médica sugiere que tiene un origen autoinmune, en el que el cuerpo ataca su propio sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), se ha observado la asociación de este síndrome con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

Esta enfermedad, detalla el artículo médico, muestra una mayor prevalencia en mujeres, suele desarrollarse entre los 30 y 60 años y los episodios pueden desencadenarse por una sensibilidad especial hacia el ruido, el tacto o como reacción a sobresaltos: “Los pronósticos de las personas con el síndrome de la persona rígida pueden variar mucho dependiendo de los síntomas presentes en cada individuo”.

¿Cuáles son los síntomas del síndrome de la persona rígida que tiene Celine Dion?

Posturas anormales, como encorvarse.

Caídas debido a los espasmos y rigidez muscular al caminar o levantarse.

La mayoría de los pacientes con síndrome de la persona rígida atraviesan períodos de ansiedad y depresión, probablemente derivados de los síntomas que les impiden llevar su vida diaria con actividades regulares. No obstante, los expertos no descartan que también se deba a los bajos niveles de neurotransmisores, que ayudan al equilibrio del estado de ánimo.

Celine Dion regresó al escenario de los Grammy @recordingacademy / Instagram

Celine Dion entrega un premio que ella ganó

El premio que Celine Dion entregó en los Grammy fue el de Álbum del Año, que ganó hace 27 años. En esta ocasión lo consiguió Taylor Swift, quien recibió críticas por supuestamente ignorar la presencia de la cantante canadiense, uno de los iconos pop más destacados de la historia.

Prime video estrenará en breve un documental sobre Celine Dion y su lucha contra su enfermedad Getty Images - GC Images

En su participación, visiblemente conmovida, Dion, famosa por temas como “My Heart Will Go On” y” The Power of Love”, agradeció los aplausos de los invitados a la ceremonia. Su reaparición pública llegó al poco tiempo de que Amazon Prime Video anunciara que tiene los derechos para transmitir el documental titulado I Am: Celine Dion, dirigido por Irene Taylor.

Además de presentar su trayectoria musical de varias décadas, la producción mostrará la batalla de la cantante contra el síndrome de la persona rígida, que hasta el momento no tiene un tratamiento específico de cura. Aparecerán escenas en la intimidad del hogar de uno de los personajes más destacados en su generación. Los primeros registros de sus síntomas datan alrededor de 2021, cuando contó que con frecuencia tenía espasmos musculares persistentes y dolorosos. La fecha de estreno de esta producción aún no revelada por el momento.