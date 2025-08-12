Los ocho mejores perfumes para hombre que huelen rico y son baratos en EE.UU.
Estas fragancias masculinas accesibles se adaptan a diferentes estilos y momentos: desde opciones frescas hasta aromas más intensos para la noche
Los perfumes son un accesorio imprescindible para muchos. Sin embargo, decidir cuál comprar puede ser difícil frente a tanta variedad. Entre las opciones en el mercado de Estados Unidos, existen perfumes de hombre que se colocaron como los mejores porque huelen rico y no son tan costosos.
Cuáles son los mejores perfumes de hombre
No existe una única manera de determinar cuáles son los mejores perfumes de hombre para comprar en Estados Unidos. Es que cada persona puede tener una predilección única por determinados aromas. Sin embargo, hay ciertas marcas y modelos que atraen a una gran mayoría.
Según Men’s Health, estos son las mejores fragancias masculinas que combinan calidad y buen aroma en Estados Unidos:
- CK one Eau de Toilette: es una colonia aromática cítrica. Su aroma se caracteriza por ser audaz y fresco, pero a la vez equilibrado y universal. Combina notas frescas de té verde con toques florales de rosa y violeta, para finalizar con un fondo de almizcle y ámbar.
Se puede conseguir por Amazon por US$96 los 100 ml.
- Hackett Bespoke Eau de Parfum: el perfume combina ron añejo y semillas de cilantro, mientras que su cuerpo amaderado incluye cedro, ciprés y vetiver. En la base, destacan aromas potentes de ámbar, cuero y tabaco. El diseño del frasco refleja la inspiración en el arte de la sastrería, con un acabado en tono negro profundo y una tapa que replica el modelo de una antigua bobina tradicional.
Se puede conseguir en su sitio oficial por US$87 los 100 ml.
- Cool Water: de la marca Davidoff, la fragancia se destaca por su frescura inspirada en el océano, con notas de menta y lavanda combinadas con ámbar, ideal para el uso diario. Este perfume está elaborado con más de 18 ingredientes naturales que brindan una sensación fresca desde el primer momento.
El perfume está disponible en su sitio web oficial por unos US$80,56 los 100 ml.
- Eau des Baux Eau de Toilette: está inspirada en la fortaleza y valentía de los caballeros del pueblo de Les Baux de Provenza. Su composición ofrece una mezcla sensual y misteriosa que combina la madera de cedro y el incienso. Los aromas se mezclan con bergamota, incienso, vainilla y cedro.
Se puede conseguir en su sitio oficial a US$85 los 100 ml.
- Vanilla Smoke Body Mist: combina una mezcla de aromas donde destacan notas frescas de bergamota, pimienta rosa y abedul. Se perciben cacao blanco, vainilla, cachemir y frijol tonka, mientras que su base está compuesta por incienso, bálsamo de Perú y ámbar. Esta fragancia es perfecta para quienes buscan un aroma cálido y distintivo.
Se puede adquirir a través de su sitio oficial por el siguiente precio:
- 88 ml: US$25
- 236 ml: US$38
- Zara Vibrant Leather: ofrece una combinación equilibrada y sofisticada, en la que destacan notas cítricas de bergamota y limón, complementadas por la calidez del cuero, el pachuli y el papiro. El resultado es un aroma vibrante y elegante, ideal para quienes buscan una fragancia versátil.
Se puede conseguir en el sitio web de la marca con un 60% de descuento a US$19,96.
- White Musk Eau De Toilette: reconocida por su aroma fresco y limpio. Esta colonia unisex combina lirio de los valles, jazmín y almizcle blanco y ofrece un equilibrio entre frescura, flores y sensualidad. Diseñada para quienes buscan un perfume distintivo y duradero, esta fragancia se destaca por ser un clásico atemporal elaborado con almizcle libre de crueldad animal.
En su sitio oficial se puede comprar a:
30 ml: US$17,22
60 ml: US$25,83
- Adidas Vibes Energy Drive: la fragancia incorpora notas de cardamomo y pimienta rosa, con una fórmula de larga duración elaborada a partir de aceites esenciales naturales de naranja y pimienta rosa. Es vegana, dermatológicamente probada y presentada en un envase fabricado con materiales reciclados.
Se puede conseguir en Amazon a US$24,87.
