La nueva táctica contra el ICE para reportar un operativo activo: el aviso de “rutas congeladas” en Waze

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, distintas comunidades de todo Estados Unidos desarrollaron métodos creativos y controversiales para advertir sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Una de las últimas se dio a conocer en el condado de Palm Beach, en Florida, a través de reportes climáticos falsos en la aplicación Waze.

Alertas comunitarias contra las redadas del ICE

De acuerdo con CNN, en distintas partes de Estados Unidos, como Florida, California e Illinois, algunos usuarios de la aplicación Waze, que brinda información sobre el tráfico en tiempo real, reportan falsos peligros de “carretera helada” incluso en pleno verano o primavera para advertir sobre operativos del ICE.

En varios estados, usuarios de redes sociales y aplicaciones de mensajería difunden la ubicación de operativos del ICE con lenguaje cifrado X (@el_pais)

Sin embargo, el uso de este código no se limita a esta plataforma de GPS. Grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp, grabaciones de cámaras Ring y foros como Reddit también sirven para difundir información sobre la ubicación de los agentes migratorios.

Por ejemplo, en Oceanside, al sur de California, un usuario de Reddit avisó que en junio “escuchó sobre un amigo que hoy está bastante helado por Mission Donuts”. En Cleveland, en otro foro, se publicó: “Condiciones heladas. Tamaño: entre 4 y 7 oficiales”.

Incluso en Chicago, Illinois, acostumbrada a las carreteras heladas en invierno, la aparición masiva de estas alertas en primavera y verano generó hilos enteros en redes sociales como Reddit que explicaban este fenómeno.

Por su parte, Waze dijo en un comunicado: “Enviar intencionalmente reportes falsos en Waze va contra nuestras políticas. Las personas pueden señalar reportes inexactos votando en contra o enviando una solicitud de soporte. Una vez identificados, los eliminaremos del mapa”.

Inventiva contra el ICE y la respuesta del gobierno federal

Por su parte, Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), no recibió de buena manera estos hallazgos y advirtió a CNN que estas prácticas podrían considerarse “obstrucción de la justicia”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, considera que estas acciones podrían constituir obstrucción a la justicia y amenazó con procesamientos legales Alex Brandon - Pool AP

“Nuestros valientes agentes del ICE ya enfrentan un aumento de casi el 1000% en las agresiones contra ellos. Si obstruyes o agredes a nuestras fuerzas del orden, te perseguiremos y serás procesado con todo el peso de la ley”, sostuvo la funcionaria.

Sin embargo, de acuerdo con el mencionado medio, cualquier enjuiciamiento se toparía con un considerable cuerpo de precedentes legales que establecen que advertir a las personas sobre un posible arresto es un discurso protegido por la Primera Enmienda.

¿Ansiedad innecesaria? Preocupaciones por información falsa

Por otro lado, Francisco Aguirre, solicitante de asilo en Oregon y líder comunitario, advirtió a CNN que las alertas erróneas pueden generar miedo innecesario. Su equipo se encarga de verificar los datos y de frenar publicaciones falsas.

“Nos aseguramos de que la información que está allí sea verídica”, dijo Aguirre. Y si no lo es, alertan a su comunidad. “Deja de compartir esta publicación. No es cierto. Esto no está pasando”, explican.

Líderes comunitarios, como Francisco Aguirre, verifican la información para evitar el pánico causado a las familias migrantes por datos erróneos AP

El migrante conduce un programa de radio desde el sótano de una iglesia en Portland, donde alguna vez se refugió de las autoridades. Allí informa sobre redadas y detenciones del ICE, e incluso asume riesgos por su propio estatus migratorio. “Tengo miedo. Mentiría si dijera que no, pero no tengo opción“, reveló.

“Las familias están siendo atacadas por estas personas con máscaras. Hay niños que se despertaron preguntando por su papá, su mamá, y su mamá ya está detenida. Así que tengo que hacerlo”, agregó Aguirre.

Respuesta organizada y legal de la comunidad migrante frente al ICE

Tras las elecciones presidenciales de 2024, distintas organizaciones en defensa de los migrantes comenzaron a recaudar fondos y a preparar abogados para enfrentar las políticas prometidas por Trump. Entre ellas:

La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, por sus siglas en inglés)

(Lulac, por sus siglas en inglés) La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés)

(ACLU, por sus siglas en inglés) El National Immigrant Justice Center

Mensajes como “carretera helada” o referencias a comercios se usan para alertar sobre detenciones inminentes Reddit

Desde Lulac, Brenda Bastian, directora de contenidos del grupo, comentó a CNN que “lejos de ser una interrupción para las fuerzas del orden, este tipo de organización digital es un acto de supervivencia, una expresión moderna del derecho a la defensa comunitaria”.

“Esto es más que un tema digital. Se trata de derechos civiles. Y no vamos a permitir que el espacio digital se convierta en otra herramienta de opresión. Nos aseguramos de que siga siendo una herramienta de resistencia”.