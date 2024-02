escuchar

Este lunes, un día marcado para las eliminaciones del reality show La Casa de los Famosos, las puertas se abrieron para una de las estrellas menos favorecidas desde los primeros días de su participación en el proyecto de Telemundo. Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr., se vio obligada a abandonar la competencia tras el escaso apoyo del público. Con su salida, también se esfumaron las posibilidades de que ganara el premio de 200 mil dólares.

González, conocida como “la Kim Kardashian mexicana”, se convirtió en la cuarta expulsada del reality show. En total, los eliminados de La Casa de los Famosos 4 fueron:

Christian Estrada fue el primero en salir de la casa más famosa.

La segunda celebridad menos apoyada fue Leslie Gallardo.

. Fernando Lozada se convirtió en el tercer expulsado.

se convirtió en el tercer expulsado. Mariana González fue la eliminada de La Casa de los Famosos de Telemundo, el 19 de febrero.

La gala estuvo llena de nerviosismo, pero no solo entre los nominados, sino también entre los demás habitantes de la casa. Para sorpresa de muchos, la estrategia de Alfredo Adame estaría funcionando, ya que pese a sus fuertes peleas, el público reconoce que su explosivo carácter es parte de su personalidad y que, además, suma a la convivencia. El actor de las telenovelas fue el que más votos recibió y se volvió el primer salvado de la competencia.

Clovis Nienow, quien volvió a quedar nominado, fue el segundo rescatado de la noche. Con eso comprobó que, aunque sus compañeros no lo quieran como rival, el público todavía lo apoya. Rodrigo Romeh se convirtió en el tercer habitante que regresó a la casa, junto a Gregorio Pernía, quien salvó a Ariadna Gutiérrez de quedar eliminada.

¿Quién es Mariana González Padilla?

La celebridad de internet adquirió fama cuando se dio a conocer su noviazgo con Vicente Fernández Jr., miembro de una de las dinastías más importantes de la música ranchera mexicanas. La ahora modelo y emprendedora, es dueña de una tienda de ropa en Jalisco, México. A su vez, tiene dos hijos, fruto de una relación anterior.

Mariana y Vicente se casaron en una fastuosa boda el año pasado y, recientemente, ella participó en el reality show Rica, Famosa, Latina.

El futuro de La Casa de los Famosos 4

González expresó que su nominación se debía a una estrategia del cuarto Tierra, ya que, en su opinión, los contrincantes tenían la percepción de que era fuerte e indispensable para ganar el concurso. En tanto, Romeh negó que el enemigo estuviera dentro del cuarto Tierra; “Confío en las personas con las que estoy y ellos confían en mí; eso es esencial”.

Alfredo Adame continúa su lucha contra Maripily Rivera, a quien considera una compañera poco confiable. “Es una persona mentirosa, que no está jugando del todo leal y siendo competitiva; lo que quiere hacer es llamar la atención para caer bien”. En tanto que Clovis, quien ha estado nominado en tres ocasiones, está seguro que sus contrincantes no son sinceros con él: “Estoy molesto porque me nominan, no me dan la cara, no me dan argumentos y estoy otra vez aquí”.