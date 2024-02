escuchar

Thalí García, la participante de La casa de los famosos 4 que fue gran aliada de Lupillo Rivera, renunció a sus sueños de ganarse el premio de US$200 mil, debido a que temía que su familia sufriera las consecuencias de lo que se decía de ella y el cantante de regional mexicano, según reconoció ella misma.

Sin previo aviso, García abandonó el set de transmisiones para retomar su vida normal. Entre lágrimas, la actriz de El Señor de los Cielos argumentó que sintió la urgencia de defender a su esposo e hijos. “Creo que tuve un instinto muy fuerte y una necesidad de no dejar que nada se desvirtuara, que se tergiversara”, sostuvo. Y es que, una mañana, al despertar, escuchó que varias personas en la calle gritaban cosas sobre su amistad con Rivera.

El anuncio sobre la salida de García del reality dejó al resto de los participantes sorprendidos, quienes se quedaron sentados en los sillones de la sala, sin decir nada. En tanto, los miembros de los otros cuartos expresaron su apoyo a los compañeros del cuarto Tierra.

“Nada más queremos decirles que tenemos el corazón arrugado, duele, y nos quedamos con la boca abierta. Thalí debió haber pasado por un momento muy fuerte para haber tomado esa decisión y estamos con ustedes”, dijo un integrante del cuarto Fuego. Enseguida, Lupillo se fue a su habitación, secundado por sus amigos.

Por otro lado, Gregorio Pernía externó que, pese a todo, sentía extraño que alguien se saliera del reality. Debido a los rumores de romance, las cámaras de La casa de los famosos se enfocaban en Lupillo, quien permanecía quieto en la suite, a la que tuvo acceso por haberse convertido, por segunda ocasión, en el líder de la semana.

Las primeras palabras de Lupillo Rivera tras la salida de Thali

La decisión de Thalí García de abandonar La casa de los famosos dejó consternado al miembro de la dinastía Rivera, quien no sabía que su compañera dejaría la competencia. “No te queda otra opción, Thali. Aquí no estás bien, ya incomodaste mucho, ya no se va a componer”, dijo Lupillo a Maripily, quien le comentó: “Tú estás en un duelo porque te aferraste mucho a Thalí”, pero el cantante respondió: “No, estoy enojado porque...”. En ese momento, las cámaras habrían cortado la transmisión, según consta en publicaciones en redes sociales.

Thalí García quedó descalificada tras renunciar el reality show @telemundorealities / Instagram

¿Quiénes quedan en la habitación Tierra?

La descalificación de Thalí García por decisión y, al parecer, debido a que sintió que la estabilidad de su familia estaba en riesgo por su estrecha amistad con el cantante de regional mexicano y lo que se decía de ellos, dejó a su equipo debilitado.

El cuarto Tierra era el más fortalecido entre los demás, por sus destacadas estrategias y gracias a su sólida unión. Sin embargo, eso podría cambiar ahora que perdieron a uno de sus miembros por decisión propia. Estos son los integrantes de esa habitación que se mantienen en la competencia:

Lupillo Rivera

Gregorio Pernía

Maripily Rivera

La Divaza Figueira

Clovis Nienow

Ariadna Gutiérrez

Rodrigo Romeh