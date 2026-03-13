Quiénes son los argentinos que compiten en los premios Oscar 2026

La cuenta regresiva para la entrega de los Premios Oscar está llegando a su fin. Este domingo a partir de las 21 (hora de la Argentina), la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará en el Dolby Theatre la edición número 98 de los galardones más importantes de la industria, con la conducción de Conan O’Brien por segunda vez consecutiva. Y, aunque la película argentina Belén, de Dolores Fonzi, quedó fuera de la lista final de nominados, todavía hay representantes locales que compiten por el codiciado galardón.

La entrega de los premios Oscar será este domingo 15 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La ceremonia se podrá ver en vivo desde la Argentina a partir de las 21 por TNT (con traducción al español) y TNT Series (en su idioma original) Jordan Strauss - Invision

De cara a la ceremonia de los Oscar, la película Pecadores, de Ryan Coogler, domina la lista con un récord de 16 nominaciones, y tiene a Michael B. Jordan como posible candidato a “arrebatarle” el premio como Mejor actor a Timothée Chalamet, que hasta hace pocos días era el favorito por su interpretación en Marty Supremo, pero que el día en que cerró la votación se vio envuelto en un escándalo por sus desafortunadas palabras sobre la relevancia del ballet y la ópera.

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fue otra de las grandes favoritas en esta temporada de premios y aspira a 13 estatuillas doradas, entre ellas por Mejor película, dirección, actor principal, guion adaptado y diseño de producción. Es justamente en esta última categoría donde aparece la diseñadora de producción de raíces argentinas Florencia Martin (40), que ya había sido nominada a los Oscar por su trabajo en Babylon (2022), de Damien Chazelle.

Nacida en Los Ángeles el 19 de octubre de 1985, sus padres son originarios de Río Tercero, Córdoba. “Para mis padres inmigrantes, Susana y Oscar, quienes me enseñaron a ser valiente, a seguir luchando y me ayudaron a superar cada batalla”, expresó Martin en sus redes sociales cuando la película protagonizada por Leonardo DiCaprio llegó a los cines.

Con una formación inicial en diseño de escenografía teatral, Martin se abrió camino en la industria audiovisual como asistente del departamento de arte y escenografía en producciones como Mad Men, The Master (2012), Fuerza antigángster (2013) y Ella (2013). Su ascenso a trabajos más importantes como escenógrafa llegó con Feud: Bette and Joan (2017), la serie antológica de Ryan Murphy; la tercera temporada de Twin Peaks (2017), de David Lynch, y películas como Manchester junto al mar (2016) y Aves de presa (2020).

La diseñadora de producción Florencia Martin y el escenógrafo Anthony Carlino, nominados al Oscar por su trabajo en Una batalla tras otra

Fue entonces que dio el salto como diseñadora de producción, y su debut en un largometraje fue nada menos que de la mano de Paul Thomas Anderson, que la convocó para Licorice Pizza (2021) y la volvió a llamar para Una batalla tras otra, la película que podría darle su primer Oscar a Martin.

De Vicente López a París

Violeta Kreimer encarna otra de las presencias locales en los premios de la Academia de Hollywood. Es una de las productoras de Deux personnes échangeant de la salive, nominado a Mejor cortometraje de ficción, que recorrió 70 festivales, obtuvo 20 galardones y ahora acaricia el sueño dorado de un Oscar para Francia, pero con indudable acento argentino.

Kreimer nació en Vicente López, estudió en el Liceo Francés y vivió en la Argentina hasta los 20 años, cuando comenzó a estudiar la carrera de Ciencias Políticas que luego culminó en París.

Violeta Kreimer, la productora argentina que tiene la posibilidad de ganarse un Oscar Gentileza Violeta Kreimer

“Vine a Francia por un intercambio y me terminé quedando por temas familiares y laborales, y empecé a trabajar en el arte contemporáneo. Trabajé más de once años, primero en fotografía, luego en videoarte y, finalmente, dirigiendo el taller de un artista llamado Xavier Veilhan, que fue el elegido para representar a Francia en la Bienal de Venecia 2017 y con quien hicimos mucho texto de instalaciones, videos y espectáculos. Después de la Bienal de Venecia, yo tenía ganas de abrirme al cine y creé una sociedad llamada Misia Films con la productora italiana Valentina Merli, que viene específicamente del cine”, relató en una reciente entrevista con LA NACION.

En Dos personas intercambiando saliva, tal la traducción literal del título, la historia se traslada a un mundo distópico donde la gente paga con cachetazos. Una mujer que compra compulsivamente en una tienda de lujo conoce a una vendedora de la que se enamora. Pero en esa sociedad donde la violencia está normalizada, besarse se castiga con la muerte.

Un cordobés del otro lado del océano

Santiago Fillol completa el tridente argentino en los Oscar 2026. Nacido en la provincia de Córdoba en 1977 y radicado en Barcelona desde 2000, es coguionista de Sirat: trance en el desierto, la producción española de Oliver Laxe nominada a Mejor película internacional.

Santiago Fillol, el argentino detrás de Sirat: trance en el desierto, que compite por un Oscar. “Siento mucho orgullo”, dijo a LA NACION Santiago Filipuzzi

“Siento mucha alegría y mucho orgullo, porque están nominando una película que viene de la intuición, que no sigue ninguna fórmula ni estrategia, y eso creo que es un lindo mensaje para la gente que está haciendo cine desde el corazón”, dijo en diálogo con LA NACION. “El fenómeno de Sirat tiene que ver con que es una película que nos recuerda que el cine es muchas más cosas que comprender una historia“, subrayó.

Fillol ama el cine, pero su primera formación fue en Filosofía y Letras; luego realizó la carrera de Realización Cinematográfica y se doctoró en Comunicación Audiovisual. Colaboró con La Vanguardia y fue editor de la revista de cine Intermedio. Es director, guionista, productor, y su unión profesional con Oliver Laxe le brindó reconocimiento y premios.

“Fui por una beca de doctorado a Barcelona, sin intención de quedarme; luego empecé a trabajar en la universidad. Me enamoré y me fui quedando. Tenía 23 años. Ahora soy un profe más del elenco estable de la Pompeu Fabra, que es donde conocí a Oliver. El primer año, cuando comencé a dar clases, Oliver fue mi alumno. A veces me gusta hacer el chiste y decir que ‘es un alumno que me paga bien’”.