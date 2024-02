escuchar

Carlos Adyan, presentador de Telemundo, le reprochó públicamente a quienes elaboran las encuestas no oficiales sobre las votaciones de La casa de los famosos, el reality show producido por EndemolShine Boomdog, que se transmite por la cadena. A través de sus redes sociales, el conductor expresó que en el público existían personas que creaban las supuestas tendencias, dado que los únicos resultados válidos eran los emitidos por medio de los canales oficiales de la cadena hispana de televisión.

“Buenos días a todos, menos a los que hacen gráficas de resultados en Paint o Excel para confundir al público. A esos no, por inventar”, escribió el presentador de En casa con Telemundo. Sus palabras llamaron la atención de su comunidad, quienes le expresaron su apoyo. “Me tienen harta con sus encuestas”, escribió una mujer; “El hater #1 del Photoshop”, comentó otro usuario.

Fernando Lozada, el tercer eliminado de La casa de los famosos @Foto del perfil de telemundo Foto del perfil de telemundorealities telemundorealities / Instagram

Debido al impacto del reality show que existe actualmente en Estados Unidos para el público hispano, en varios perfiles en redes sociales comenzaron a organizar sus propias votaciones para sus comunidades. Algunas de estas encuestas suman ya miles de seguidores y se vuelven una especie de “público muestra” durante las nominaciones, ya que reflejan las tendencias.

Carlos Adyan mandó un mensaje sobre La casa de los famosos @carlosadyan

Estas encuestas, que cada vez son más y que están en cuentas de spoilers, no son del agrado de Adyan. “Bueno, tan lejos no están porque son bastante acertadas con respecto al que sale”, argumentó otro de sus seguidores en X. “Tienes razón, Carlitos” y “Pero aquí te tengo bien pendiente en mi cuenta, yo en la tuya ni me meto”, comentó una cuenta fan de La casa de los famosos.

Carlos Adyan comparte sus reacciones sobre La casa de los famosos @carlosadyan

En enero pasado, Telemundo anunció que Carlos Adyan y Verónica Bastos serían los conductores de Pica y se Extiende, un nuevo show de la cadena donde hablan de todo lo que pasa en La casa de los famosos y el mundo del espectáculo. Desde entonces, el conductor ha estado activo en su cuenta de X (antes Twitter) con publicaciones sobre el programa.

Cómo votar en La Casa de los famosos de Telemundo

Cada semana que transcurre de la cuarta temporada del emocionante reality show La casa de los famosos es una nueva oportunidad para que los participantes luchen por su permanencia en la casa. Sin embargo, también se convierten en días de incertidumbre, ya que la audiencia tiene el poder de decidir quién se queda y quién debe abandonar la competencia.

El proceso es muy sencillo. Cada voto emitido por el público determina el destino de los participantes, por lo que es importante recordar que cada sufragio por el famoso más querido es una señal de apoyo para su permanencia.

Los 23 concursantes de La casa de los famosos, el reality de Telemundo Instagram/@telemundorealities

El famoso que reciba menos votos será eliminado y perderá la oportunidad de ganarse US$200 mil. Por esta razón, la competencia entre las celebridades es tan feroz, ya que tratan de sobrevivir a las traiciones y estrategias de otros juegos. Las votaciones para defender a los participantes de La casa de los famosos sol funcionan para los habitantes de Estados Unidos.

Cualquier persona dentro de los 50 estados del país, el Distrito de Columbia y Puerto Rico puede ejercer su apoyo. Para votar, es preciso ingresar a la sección de votaciones de La Casa de los Famosos, que se encuentra en la página de Telemundo.