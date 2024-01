escuchar

Un afortunado hombre dejó a todos sus seguidores sorprendidos al revelar que, gracias a haber aceptado hacer un favor, ahora podrá vivir sin pagar el alquiler de su departamento en Nueva York por un período de tres meses. “No, no tengo suerte, estoy bendecido”, escribió en TikTok un usuario, de nombre Flavio, al revelar su testimonio, que sorprendió a los usuarios.

A través del video que subió a la plataforma de TikTok, @flavioandflavio reveló que tuvo la experiencia más extraña que jamás se imaginó vivir, aunque hablar de su aventura podría provocarle algunos problemas legales a futuro. “Hay una megamansión que están construyendo frente a mi calle y cuesta como 50 millones de dólares, lo vi en internet. Y, el otro día, vi a este multimillonario, que es muy famoso, caminando por la manzana”, narró al inicio de su historia.

Aunque encontrarse a la persona superfamosa le sorprendió más de lo que creía, Flavio dejó pasar la experiencia hasta que, una mañana, minutos antes de irse a entrenar al gimnasio, recibió en su casa un mensaje de parte de la oficina de su poderoso vecino. “La carta decía: ‘Unos familiares de esta persona vendrán a tu colonia’. Literalmente, nosotros vivimos en West Village, ‘y se quedarán este fin de semana, y este otro fin de semana algo más sucederá en su casa’”, recordó.

Una propuesta que no podía rechazar

Al final de la carta, venía la propuesta que le cambió por un instante la vida, un plan que muchos desearían recibir, al menos, una vez en la vida. “Nos preguntábamos si podría desalojar su apartamento de esta fecha a esta fecha, y luego en este otro fin de semana, de tal día a tal día”, le pidieron a Flavio.

Para entonces, los emisores de la misiva ya habían investigado el costo de la renta que Flavio paga con su compañero de vivienda, y le ofrecieron cubrirle un mes a cambio de que acepte su propuesta. Sin embargo, el chico les comentó que, en realidad, deberían de ser dos meses porque las fechas que le pidieron desalojar incluían la última semana de enero y los primeros días de febrero.

Investigó la fortuna de su vecino

Tras enviar su respuesta, Flavio contó que no recibió la contraoferta durante varias horas, pero no dudó de su petición porque investigó la fortuna de su vecino en Google. Sin embargo, al darse cuenta de que el dinero que pedía no representaba ni el 0,1% del que tenía el millonario, finalmente pidió tres meses de alquiler a cambio de aceptar desalojar su departamento para que el poderoso pudiera realizar su fiesta.

Enseguida, el equipo del vecino de alto poder adquisitivo aceptó la oferta de Flavio. “Dijeron: ‘Te vamos a pagar los tres meses, solo no les digas a tus vecinos. Estamos dispuestos a hacerlo, pero no se lo digas a nadie’”, dijo el tiktoker. “Entonces, se los estoy diciendo a todos porque ya me dieron el dinero. Así que estoy bien”. Flavio aseguró que es lo más extraño que ha vivido y que le sorprende cómo la gente rica tienen la posibilidad de hacer esas cosas. “No vivimos en el mismo mundo”.

Tras el relato, los seguidores del creador del video le aconsejaron que mejor eliminara el material para evitar problemas legales. “Literalmente no solo lo retirará, sino que luego lo perseguirán por violar el acuerdo”, “Amigo, lo borraría hasta después de febrero” y “Una vez le abrí la puerta a un rico y me dio US$200”, son algunos de los comentarios.