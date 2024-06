Feriado del 4 de julio: qué dicen las leyes sobre el uso de fuegos artificiales en EE.UU.

Escuchar

Cada 4 de julio, Estados Unidos festeja su Día de la Independencia. A lo largo de la jornada, los estados, condados y ciudades celebran a su manera, pero generalmente había algo que unía a toda la población: los espectáculos de fuegos artificiales. En los años recientes, esta tradición cambió debido a nuevas leyes y normativas enfocadas en proteger al ambiente y a las personas.

La Asociación Americana de la Pirotecnia (APA, por sus siglas en inglés) hizo un informe que muestra que en el siglo XXI aumentó paulatinamente el consumo de fuegos artificiales a lo largo y ancho de EE.UU.

Cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos Unsplash

Asimismo, la asociación explicó que, por más que la cantidad de kilogramos de fuegos artificiales comprados estuviera en ascenso, gracias al trabajo de la educación y la comunicación, el porcentaje de lesiones cayó desde 1976 hasta 2022. De hecho, el descenso en este rubro fue del 70% desde el comienzo del nuevo milenio.

Estado por estado: en cuáles se puede comprar fuegos artificiales

Cada estado tiene una ley distinta en materia de consumo de pirotecnia, por lo tanto, es importante conocer si puede o no comprar o no.

California

De acuerdo con APA, hay ciertas formas de pirotecnia permitidas, como dispositivos de mano o de suelo (los que se encienden y forman pequeñas estrellas); fuentes cilíndricas y cónicas, entre otros. Deben ser probados y aparecer en la lista emitida anualmente por la oficina del Jefe de Bomberos del Estado.

Prohibidos: cohetes aéreos, de botella, “velas romanas”, proyectiles aéreos, petardos y otros fuegos artificiales que explotan, se elevan en el aire o se mueven en el suelo de una manera incontrolable.

Edad Mínima para comprar: 16 años

Según las leyes de cada estado, los residentes pueden utilizar determinados tipos de pirotecnia Unsplash

Florida

En el llamado “estado del sol” están permitidos todos los dispositivos aprobados y listados por el Jefe de Bomberos del Estado que emiten una lluvia de chispas al arder, no contienen compuestos explosivos, no detonan o explotan, son portátiles, no se propagan por el aire y no contienen más de 100 gramos del compuesto químico que produce chispas al quemarse.

Prohibidos: petardos, torpedos, cohetes, “velas romanas”, bombas diurnas y cualquier fuego artificial que contenga compuestos explosivos o inflamables.

Edad Mínima para comprar: 18 años.

Illinois

En este estado se permiten dispositivos de humo, bengalas, pirotécnica en la que se utilice papel o tapas de plástico que contengan 16 miligramos de compuestos explosivos.

Prohibidos: todo tipo de cohetes, “velas romanas”, cualquier dispositivo giratorio, ya sea en el suelo o montado sobre un lugar y petados.

Edad Mínima para comprar: 18 años.

Nueva Jersey

Permitidos: toda la pirotecnia de luces.

Prohibidos: Todos los fuegos artificiales, incluidos torpedos, petardos, cohetes, artefactos aéreos y fuegos artificiales que contengan fósforo o mercurio.

Edad Mínima para comprar: 16 años.

El 4 de julio se celebra el Día de la Independencia de Estados Unidos y cada estado tiene sus propias leyes para el uso de fuegos artificiales Unsplash

Nueva York

Permitidos: los dispositivos de luces terrestres o portátiles y las bengalas.

Prohibidos: fuegos artificiales aéreos, petardos y cazadores, cohetes, “velas romanas”, bombas y bengalas de alambre metálico.

Edad Mínima para comprar: 18 años.

Texas

Permitido: todos los fuegos artificiales que cumplen con los requisitos de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés).

Prohibidos: pequeños cohetes (menos de cuatro gramos de propelente, y carcasas de menos de aproximadamente 1,59 cm por 8,89 cm, y longitud total, incluyendo la vara de menos de aproximadamente 0,55 metros).

Edad Mínima para comprar: 16 años.

