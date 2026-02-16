Será el 1 de marzo: qué se sabe del desfile de Año Nuevo chino en el Chinatown de Nueva York

El Año Nuevo Chino 2026 está dedicado a la energía del Caballo de Fuego y, como cada ciclo lunar, se celebrará en el Chinatown de Nueva York. Aunque el tradicional desfile y la reconocida danza del león serán en marzo, los festejos culturales inician un par de semanas antes.

Todo lo que se sabe del desfile de Año Nuevo chino en Chinatown

El Año Nuevo Chino en Nueva York tendrá su tradicional desfile de celebración el próximo domingo 1.° de marzo de 2026 en Chinatown, de acuerdo con NY Marriott Downtown.

El desfile de Año Nuevo Chino 2026 en el Chinatown de Nueva York tendrá lugar el próximo domingo 1° de marzo (Instagram/@mingomatic/@zowarma)

Durante este evento se esperan imágenes impresionantes, actuaciones cautivadoras y una gran oferta gastronómica. Además, como cada Año Nuevo Lunar, la danza del león será la protagonista del festejo.

El desfile rendirá homenaje al Caballo de Fuego y recorrerá el Barrio Chino de Manhattan. La trayectoria iniciará en Mott Street y Hester y continuará hasta East Broadway y Grand Street.

Durante el desfile del 1.° de marzo habrá ceremonias tradicionales, bailarines de dragones y leones, así como carrozas.

Se planea que el evento para dar inicio al Año Nuevo Chino inicie a las 13.00 h desde la intersección de Mott Street y Canal Street y concluya a las 13.30 h cerca del Sara D. Roosevelt Park.

Qué es la danza del león en el Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino es de las festividades más importantes en la cultura asiática y cada año cambia de fecha debido a que sigue el calendario lunisolar. Por ello, este 2026 da inicio el martes 17 de febrero, aunque los festejos suelen iniciar desde varias semanas antes y continuar en los días posteriores.

La danza del león es uno de los principales atractivos del desfile de Año Nuevo Chino en Nueva York (Instagram/@mingomatic/@zowarma)

La celebración del Año del Caballo de Fuego está rodeada de tradiciones y simbolismos, como la danza del león, que suele verse durante los desfiles de los barrios chinos en Nueva York y otras partes de Estados Unidos.

Además de ser un espectáculo único y vistoso, la danza del león tiene un significado histórico y cultural importante, ya que se cree que ayuda a alejar a los malos espíritus y a atraer la buena fortuna, según el Centro Ten Wan.

Esta celebración surgió durante la dinastía Tang como una representación del triunfo del bien ante el mal. Existen diferentes tipos de danzas del león; algunas tienen fines de entretenimiento y humor y la figura hace movimientos que generan gracia.

Por otro lado, existen espectáculos más centrados en la acrobacia y técnicas de lucha que ejercen bailarines que llevan disfraces con la forma de la cabeza de un león, además de estar adornados de colores como el rojo (representa valentía), verde (simboliza la amistad) y dorado (refiere vitalidad).

La danza del león en la cultura china simboliza el triunfo del bien ante el mal (Pexels/RDNE Stock project)

Dentro de estos atuendos existen cuerdas y palancas para que los bailarines muevan los ojos, orejas y boca del león. Este animal es elegido para la danza tradicional debido a que para la cultura china representa una figura de poder y protección que ahuyenta a los malos espíritus.

Otros eventos para conmemorar el Año Nuevo Chino 2026 en NY

Las festividades del Año Nuevo Chino 2026 comienzan desde finales de enero y concluyen hasta marzo, de acuerdo con New York City Tourism. Algunos de los eventos más destacados en los próximos días son:

Ceremonia de petardos y festival cultural , el 17 de febrero en el Sara D. Roosevelt Park.

, el 17 de febrero en el Sara D. Roosevelt Park. China Institute Family Festival , el 21 de febrero en Lower Manhattan.

, el 21 de febrero en Lower Manhattan. Brooklyn Chinese-American Association Lunary New Year Parade el 22 de febrero en Sunset Park, Brooklyn.

el 22 de febrero en Sunset Park, Brooklyn. Concierto de la Filarmónica de Nueva York el 25 de febrero en el David Geffen Hall (Wu Tsai Theater), ubicado en el Lincoln Center.

Además, se recomienda visitar los mercados de los barrios chinos, consumir su gastronomía y admirar las decoraciones tradicionales con motivo del Año Nuevo Lunar.