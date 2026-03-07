¿Llega el calor a Nueva York? El día exacto en el que subirá la temperatura en la ciudad

Nueva York atraviesa varios días de cielo cubierto, niebla intermitente y precipitaciones aisladas, pero el panorama meteorológico comenzará a cambiar en breve. Aunque el fin de semana todavía estará marcado por condiciones inestables y nubes persistentes, los pronósticos indican que la ciudad se acerca a un giro importante en el patrón atmosférico y se podrían registrar valores que no se observan desde hace meses.

Un fin de semana gris en Nueva York antes del cambio

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Nueva York, el inicio del fin de semana estará dominado por un sistema de alta presión que se desplazará hacia el este, lo que generará vientos suaves del sur mientras un frente cálido se aproxima a la región. Este escenario favorecerá la persistencia de nubosidad baja y condiciones húmedas durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) prevé que nubes bajas de tipo estrato y niebla irregular dominen el paisaje urbano durante el inicio del fin de semana TIMOTHY A. CLARY - AFP

Los meteorólogos anticipan que el cielo permanecerá mayormente cubierto, con nubes bajas del tipo estrato que dominarán el paisaje urbano. Además, la combinación de aire húmedo y estabilidad atmosférica generará niebla en forma irregular durante las mañanas. Estas condiciones limitarán la entrada de radiación solar y contribuirán a mantener un ambiente gris en gran parte del área metropolitana.

Durante la noche del viernes se espera la aparición de lloviznas y algunas precipitaciones ligeras. El sábado, por su parte, se perfila como una jornada mayormente nublada, con el avance gradual de un sistema frontal que terminará por generar un período más organizado de lluvias hacia la noche. Ese frente frío será clave en la evolución del clima, ya que marcará el final de la etapa más inestable del fin de semana.

Lluvias el sábado por la noche y mejoras el domingo

Según el NWS en Nueva York, una línea de precipitaciones avanzará sobre la región durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo. Este sistema frontal llevará lluvias intermitentes antes de desplazarse hacia el este.

Una vez que el frente frío cruce completamente la zona, el aire más seco comenzará a ingresar a diferentes niveles de la atmósfera. Este proceso permitirá que la nubosidad empiece a disiparse gradualmente a lo largo del domingo por la tarde, lo que generará las primeras mejoras visibles en el cielo tras varios días de condiciones cubiertas.

La aproximación de un frente cálido desde el sur favorecerá la persistencia de condiciones húmedas y vientos suaves, con lloviznas intermitentes durante la noche del viernes y el transcurso del sábado ANGELA WEISS - AFP

Además de la mejora en el estado del tiempo, el domingo también marcará el inicio de un aumento en las temperaturas. En la ciudad de Nueva York y en el noreste de Nueva Jersey se prevé que los valores alcancen la franja de los 60°F (16°C), mientras que en áreas del Valle Bajo del Hudson y en el interior del sur de Connecticut los registros podrían ubicarse entre los 57°F (14°C) y 60°F (16°C).

Las zonas costeras, sin embargo, se mantendrán algo más frescas debido a la influencia de las aguas frías del océano Atlántico y del estrecho de Long Island. En esos sectores, las máximas se ubicarían aproximadamente entre los 48°F (9°C) y 55°F (13°C).

El primer día templado desde noviembre

Los especialistas del NWS en Nueva York señalan que el domingo podría tener un significado especial en términos climáticos. Si el pronóstico se confirma y la temperatura en Central Park alcanza o supera los 60°F (16°C), sería la primera vez que se registra un valor de ese nivel desde el 9 de noviembre de 2025.

Este dato ilustra la magnitud del cambio que podría experimentar la ciudad en los próximos días. Después de varios meses con condiciones más frías, el regreso a temperaturas cercanas o superiores a los 60 grados Fahrenheit marcaría un punto de inflexión en la transición hacia un patrón más templado.

Los meteorólogos advierten, no obstante, que el ascenso térmico del domingo podría verse algo limitado durante las primeras horas del día. Esto se debe a que el flujo de aire del suroeste —responsable de transportar aire más cálido hacia la región— no se intensificaría hasta más avanzada la jornada.

El calentamiento se consolidará la próxima semana en Nueva York

El cambio más significativo llegará a partir del inicio de la próxima semana. De acuerdo con el NWS en Nueva York, el establecimiento de un flujo persistente del suroeste permitirá el ingreso continuo de aire más cálido a la región.

Este patrón estará asociado a un sistema de alta presión que se fortalecerá hacia el sudeste de Estados Unidos, lo que generará una configuración atmosférica similar a la de un anticiclón de tipo bermuda. Bajo estas condiciones, las corrientes de aire cálido avanzarán desde latitudes más bajas hacia el noreste.

Si el termómetro alcanza los 60°F (16°C) en la estación de Central Park este domingo, será la primera vez que la ciudad registre ese valor desde el pasado 9 de noviembre de 2025 HENNY RAY ABRAMS - AFP

El lunes será el primer día en el que este patrón comenzará a sentirse con mayor claridad. Las temperaturas máximas se ubicarán mayormente en la franja de los 60°F (16°C) en gran parte de la región, especialmente en áreas alejadas de la costa.

Sin embargo, la influencia del océano moderará el ambiente en sectores costeros y en Long Island, donde el aire marino frío podría mantener los valores térmicos dentro del rango de los 50°F (10°C).

Posibles temperaturas cercanas a los 70°F en Nueva York

El ascenso térmico podría intensificarse aún más hacia mediados de la semana. Según las proyecciones meteorológicas, el martes y el miércoles algunas zonas ubicadas al oeste del área metropolitana de Nueva York podrían registrar máximas que se acerquen a los 68°F (20°C) o incluso a los 70°F (21°C).

Este escenario dependerá en gran medida de la dirección del viento. Si las corrientes adoptan un componente más occidental, el aire cálido podrá avanzar con mayor facilidad hacia el este y alcanzar áreas más cercanas a la costa.

En cambio, si se establece una brisa marina durante la tarde —un fenómeno común en la región cuando el océano está mucho más frío que el continente— el avance del aire templado podría frenarse antes de llegar a las zonas costeras.