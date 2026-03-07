A qué hora juega hoy Venezuela vs. Israel y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en Miami
Para el cuerpo técnico venezolano, el desafío pasará por administrar los lanzadores sin perder solidez en el WBC
El segundo partido de Venezuela en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) será ante Israel, en horario nocturno, nuevamente en Miami. El duelo está programado para este sábado 7 de marzo, a las 7.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el LoanDepot Park.
Venezuela vs. Israel, hoy en el World Baseball Classic
- De acuerdo con el calendario de MLB, el encuentro se verá en Estados Unidos por FS2, dentro de una franja que también incluye partidos de Brasil–Italia y Panamá–Puerto Rico.
- En total, 41 de los 47 juegos del torneo se emitirán en español a través de una combinación de FOX Deportes, la app de FOX Sports, Tubi y FOX One.
Opciones de transmisión y seguimiento en línea del WBC
Los suscriptores de cable y servicios asociados a FOX podrán seguir el partido vía streaming en la aplicación de FOX Sports, que concentra las señales de FS1 y FS2 para dispositivos móviles y televisores conectados.
La MLB, por su parte, ofrecerá cobertura jugada a jugada, boxscore y estadísticas ampliadas en la página oficial del Clásico.
Para los aficionados venezolanos en EE.UU., el horario nocturno favorece el consumo tanto en restaurantes como en reuniones familiares, en una jornada en la que el foco latino domina buena parte de la programación.
Israel, un rival incómodo en un certamen corto
Más allá de que el favoritismo recae sobre Venezuela, Israel se ha ganado un lugar como selección incómoda en torneos cortos, con actuaciones por encima de lo previsto en ediciones anteriores del Clásico.
En un formato que ofrece solo cuatro partidos en la primera fase, cada tropiezo complica las cuentas para acceder a los dos primeros lugares.
Para el cuerpo técnico venezolano, el desafío pasará por administrar el cuerpo de lanzadores sin perder solidez, consciente de que el cierre del grupo será ante República Dominicana.
Una victoria hoy consolidaría la posición de la Vinotinto antes de la recta final de la zona.
Calendario de Venezuela (primera ronda, hora del Este)
- 6 de marzo, 12.00 p.m.: Países Bajos vs. Venezuela, Tubi.
- 7 de marzo, 7.00 p.m.: Israel vs. Venezuela, FS2.
- 9 de marzo, 7.00 p.m.: Venezuela vs. Nicaragua, FS2.
- 11 de marzo, 8.00 p.m.: República Dominicana vs. Venezuela, FS1.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
