La encuesta que no le gusta a Gavin Newsom: qué piensan los californianos sobre un nuevo requisito para las elecciones

Mientras avanza en California una propuesta para que llegue a las elecciones la obligación de presentar una prueba de ciudadanía, una encuesta de 2025 muestra que la medida tendría apoyo mayoritario. El sondeo realizado en el estado gobernado por Gavin Newsom evaluó distintas opiniones sobre el sistema electoral.

El 54% aprobaría pedir prueba de ciudadanía en California

Recientemente, la Iniciativa de Identificación de Votantes del Estado Dorado consiguió las firmas necesarias. En caso de que se validen los apoyos, la medida será evaluada por los votantes en las elecciones de noviembre.

Si se aprueba, la iniciativa obligaría a residentes de California a demostrar su ciudadanía cada vez que voten Freepik

En términos generales, la enmienda obligaría a todos los votantes a mostrar una identificación que acredite la ciudadanía en cada elección. De acuerdo con una encuesta de 2025, más de la mitad apoyaría esta idea.

Los datos se desprenden de una investigación realizada por el Institute of Governmental Studies (IGS) de UC Berkeley que contó con la participación de 6201 votantes registrados. Una de las preguntas fue sobre la opinión con respecto a la obligación de acreditar ciudadanía estadounidense cada vez que una persona vota. Los resultados fueron:

De manera general, el 54% se mostró a favor y el 41% en contra .

y el . Hubo una fuerte división partidista, con 88% de apoyo entre republicanos y solo un 37% entre demócratas .

y solo un . Las distintas opiniones también estuvieron marcadas por la frecuencia del voto. El 62% de encuestados que se definieron como votantes no regulares apoyaron la medida, mientras que solo el 47% mostró su aprobación entre los electores regulares.

La medida que propone la enmienda de California obtuvo apoyo mayoritario en la encuesta Freepik

De cualquier manera, el porcentaje general podría indicar que la iniciativa tiene posibilidades de aprobarse en las urnas.

Datos sobre las elecciones en California que arrojó la encuesta

El mencionado sondeo de Berkeley IGS también consultó sobre otras cuestiones relacionadas con el proceso electoral.

Por ejemplo, a los participantes del sondeo se les preguntó qué opinaban sobre el requisito de acreditar la ciudadanía estadounidense al registrarse por primera vez como votante. En ese caso, hubo un 71% de apoyo, con respaldo casi unánime entre republicanos y de más de la mitad de los demócratas.

En el resto de las consultas, de manera general hubo una división marcada según el partido político. Esto se notó especialmente en el ítem sobre la confianza en el sistema electoral del Estado Dorado.

Newsom asegura que Trump se encuentra en retirada

Mientras que el 61% de los republicanos de California encuestados manifestaron no confiar en el sistema, solo el 13% de los demócratas compartió esa opinión.

Qué dice la California Voter ID Initiative que podría llegar a las urnas en noviembre

De acuerdo con Los Angeles Times, la iniciativa juntó más de 1,3 millones de firmas y superó ampliamente el umbral requerido de 874.641 apoyos. Actualmente se realiza el proceso de validación de esas firmas. Si se completa con éxito, la enmienda se votará.

De acuerdo con lo que indica el texto, estas son las claves de la propuesta:

Existirían dos requisitos de identificación para verificar ciudadanía según el tipo de sufragio.

para verificar ciudadanía según el tipo de sufragio. Quienes voten en persona tendrían que llevar una identificación emitida por el gobierno .

tendrían que llevar una . Por su parte, los votantes por correo deberían aportar los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental único que coincida con su registro.

Además, también se establecerían nuevos requisitos sobre el mantenimiento de los padrones para registrar y corregir irregularidades.