Puerto Rico vs. Panamá, hoy: hora y cómo ver en vivo la transmisión del Clásico Mundial de Béisbol

El segundo compromiso de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 será ante Panamá, también en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan. El calendario indica que el partido se disputará este sábado 7 de marzo a las 6.00 p.m. (hora del Este), en el mismo horario central en el que veinticuatro horas antes había debutado frente a Colombia.​

Puerto Rico vs. Panamá, hoy

El encuentro se transmitirá en Estados Unidos por FS1, dentro de una programación que incluye, ese mismo día, Colombia–Canadá, Nicaragua–Países Bajos, Brasil–Italia, Israel–Venezuela y Gran Bretaña–Estados Unidos. Es una jornada con fuerte impronta latinoamericana en la pantalla de FOX Sports.

Opciones para ver el WBC online

Como en el debut, FS1 será la ventana principal y FOX Deportes asumirá la versión en español donde esté disponible.

La aplicación de FOX Sports, en tanto, permitirá ver el encuentro en streaming, mientras que MLB.com ofrecerá el relato jugada a jugada y las estadísticas completas.

El hecho de jugar en el mismo horario y estadio que en la jornada inaugural refuerza la idea de una rutina para la selección boricua y su público, que podrá vivir dos noches consecutivas de béisbol internacional en casa.​

Un paso clave en un grupo abierto

El Grupo A en San Juan se presenta, en la previa, como uno de los más abiertos del torneo, con Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá peleando por dos plazas a cuartos de final.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

En ese contexto, el cruce ante Panamá aparece subrayado para los boricuas como un partido que no se puede dejar escapar.​

Panamá llega con una base de jugadores repartidos entre Grandes Ligas y ligas invernales, y con el antecedente de buenas actuaciones en torneos regionales.

José de León es una de las estrellas de Puerto Rico (Instagram/@mlbpuertorico)

Para Puerto Rico, un triunfo aquí podría dejarlo bien posicionado antes de los duelos de mayor voltaje frente a Cuba y Canadá.

Calendario de Puerto Rico en el World Baseball Classic

6 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia, FS1.

7 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico vs. Panamá, FS1.

9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1.

10 de marzo, 7.00 p.m.: Canadá vs. Puerto Rico, Tubi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.