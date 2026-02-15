Día de los Presidentes: qué estará abierto y cerrado en California este feriado del 16 de febrero

El Día de los Presidentes es un feriado federal que se conmemora en todo Estados Unidos, lo que implica el cierre de numerosas oficinas y servicios gubernamentales. Sin embargo, en estados como California, algunas actividades del sector público y privado mantienen su operación habitual.

Qué estará cerrado durante el Día de los Presidentes en 2026

De acuerdo con National Today, el 16 de febrero de 2026, residentes de California, especialmente en Los Ángeles, deberán considerar que diversas dependencias suspenderán actividades.

Oficinas gubernamentales y bancos cierran sus puertas en el Día de los Presidentes (Archivo) ny.gov

Entre los servicios y oficinas que permanecerán cerrados se encuentran:

Oficinas gubernamentales (municipales, del condado, estatales y federales)

Tribunales superiores

Bibliotecas públicas y escuelas, incluidas las del Los Angeles Unified School District

Bancos

La New York Stock Exchange

El United States Postal Service

El Departamento de Saneamiento y Medio Ambiente de Los Ángeles

Qué estará abierto en el Día de los Presidentes el 16 de febrero

Aunque la mayoría de las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas durante el 16 de febrero en la ciudad de California, algunos servicios públicos sí operarán con su horario regular.

George Washington, primer presidente de Estados Unidos, en el poder de 1789 a 1797

Estos son los siguientes:

Transporte público, incluidos autobuses, metro y trenes Metrolink

Recolección de basura, según el sector

Restaurantes, locales de comida y servicios de entrega a domicilio

En general, el sector privado mantiene sus actividades durante este feriado federal.

Cuál es el origen del Día de los Presidentes en Estados Unidos

A George Washington no le entusiasmaba celebrar su cumpleaños, según consta en una anotación de su diario fechada el 22 de febrero de 1760, donde describe una jornada ocupada atendiendo su huerto de duraznos en su residencia de Virginia, de acuerdo con The New York Times.

El Día de los Presidentes también se conoce como el Cumpleaños de Washington (Archivo) TWITTER - TWITTER

Casi tres siglos después de su nacimiento, millones de estadounidenses descansan el tercer lunes de febrero para rendir homenaje al primer mandatario del país; en 2026, la conmemoración tendrá lugar el 16 de febrero. Aunque popularmente se conoce como Día de los Presidentes, el nombre oficial del feriado continúa siendo “Cumpleaños de Washington”, según el gobierno federal.

El feriado se instituyó en 1885 para recordar el natalicio de Washington, nacido el 22 de febrero de 1732. Sin embargo, desde 1971 la jornada se amplió para reconocer a todos los presidentes de Estados Unidos.

La transformación de esta fecha en un fin de semana largo, señala el NYT, estuvo marcada por diferencias en calendarios, debates laborales y decisiones políticas.

La historiadora presidencial Alexis Coe, autora del libro You Never Forget Your First, explicó que en 1778, mientras Washington lideraba al Ejército Continental contra los británicos en Valley Forge, Pensilvania, un grupo reducido de tamborileros conmemoró discretamente su cumpleaños.

Tras asumir la presidencia, Washington mantuvo las celebraciones anuales, que incluyeron bailes y fuegos artificiales en ciudades como Nueva York y Filadelfia, entonces sedes de las primeras residencias presidenciales.

La actual configuración del Día de los Presidentes tomó forma en 1968, cuando el Congreso aprobó la Ley Uniforme de Días Festivos de los Lunes, que trasladó varias conmemoraciones —entre ellas el Cumpleaños de Washington, el Día del Trabajo y el Día de los Caídos— al lunes, con el propósito de ofrecer fines de semana prolongados a los trabajadores.