Florida vigila un posible sistema tropical y Texas continúa bajo amenaza elevada por nuevas precipitaciones

El tiempo de este jueves estará marcado por una combinación de fenómenos extremos en distintas regiones de Estados Unidos. Mientras Texas continuará bajo una amenaza de lluvias intensas e inundaciones repentinas, Florida aguarda por la formación de una posible tormenta tropical y el norte seguirá con una prolongada ola de calor y humedad.

Florida vigila una baja presión con posible desarrollo tropical en el Golfo

Según Fox Weather, Florida comenzará a concentrar parte de la atención meteorológica durante los próximos días debido a un sistema que podría evolucionar en el noreste del Golfo de México.

Ante la posible formación de un centro de baja presión en el noreste del Golfo de México durante el fin de semana, el estado de Florida y las costas de Georgia y Carolina del Sur permanecen bajo vigilancia NHC

Aunque no existe una amenaza inmediata ni un centro de baja presión ya definido, los especialistas anticipan que un área de baja presión podría formarse durante el fin de semana frente a la región de Big Bend, para luego extender su influencia sobre la península de Florida y las costas de Georgia y Carolina del Sur.

La principal consecuencia para Florida, incluso si el sistema no alcanza la categoría de ciclón tropical, será la llegada de lluvias de características tropicales sobre el norte del estado y otros sectores del sureste del país norteamericano.

El Centro de Pronóstico de Fox Weather señaló que, una vez que se forme una baja presión definida, será posible estimar con mayor precisión tanto el momento de llegada como la intensidad de las precipitaciones que podrían extenderse posteriormente hacia la costa sureste de Estados Unidos.

Inundaciones en Texas: riesgo extremo por lluvias torrenciales

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la situación más delicada de la jornada volverá a concentrarse en el centro y oeste de Texas, donde un sistema de baja presión en niveles altos de la atmósfera interactuará con la humedad proveniente del Golfo de América.

Satélite De La NOAA Hoy

Esa combinación favorecerá nuevas rondas de tormentas. Se esperan entre dos y seis pulgadas (15 y 20 centímetros) de lluvia adicionales, con acumulados aislados de entre diez y quince (entre 25 y 38 centímetros).

Las precipitaciones más intensas volverán a afectar la región de Texas Hill Country, y luego avanzarán hacia otras zonas del centro del estado. El pronóstico indica que esta nueva acumulación agravará la situación de las inundaciones repentinas que ya afectan a numerosas comunidades.

Para el viernes, el foco de las lluvias más intensas se desplazará hacia la región de Big Bend, mientras que el sábado la actividad tenderá a concentrarse sobre el oeste de Texas.

Emergencia en Texas: crecen los ríos y persiste el peligro mortal

De acuerdo con Fox Weather, la amenaza de inundaciones aún será potencialmente mortal durante este jueves. Las autoridades mantendrán activas múltiples Emergencias por Inundaciones Repentinas en los condados de Kerr, Kendall, Uvalde y otras zonas del centro sur del estado debido al rápido crecimiento de ríos y arroyos.

El NWS advirtió que una “gran y mortal ola de inundación” descenderá por el río Guadalupe, luego de que el nivel del agua en la estación hidrométrica de Center Point aumentara 32 pies (9,75 metros) en apenas cuatro horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que la amenaza de inundaciones en el centro y oeste de Texas sigue siendo potencialmente mortal NWS

El organismo también anticipó que el caudal alcanzará niveles comparables a la catastrófica crecida registrada el 4 de julio de 2025. La región permanecerá bajo una amenaza elevada de nuevas precipitaciones. Más de 2,5 millones de personas continuarán dentro del área con mayor riesgo de inundaciones repentinas hasta el viernes.

Ola de calor en EE.UU.: temperaturas extremas afectan al norte

El NWS informó que la extensa área de alta presión responsable de la ola de calor continuará con su dominio sobre gran parte del norte de Estados Unidos.

Las temperaturas máximas volverán a ubicarse entre los 90°F y los primeros 100°F (32°C y 38°C aproximadamente) durante varios días consecutivos en las Grandes Llanuras del Norte, el Alto Medio Oeste y la región de los Grandes Lagos.

La combinación de temperaturas elevadas y altos niveles de humedad incrementará la sensación térmica, que mantendrá condiciones agobiantes para millones de habitantes. Al mismo tiempo, el calor se extenderá hacia el norte del Atlántico Medio, donde varias localidades volverán a registrar temperaturas de tres dígitos antes de que un frente frío permita un descenso parcial durante el viernes.

Mientras tanto, Nueva Inglaterra comenzará a recibir aire más fresco impulsado por fuertes vientos del oeste detrás de un frente frío. Una segunda masa de aire más fría llegará durante la mañana del viernes, lo que reforzará ese descenso térmico.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha catalogado al oeste de Montana bajo un "Riesgo Leve" de severidad SPC

Tormentas severas en Montana: alerta por granizo y ráfagas destructivas

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) ubicó sectores del oeste de Montana bajo un Riesgo Leve de tormentas severas durante la tarde y la noche de este jueves.

Las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas organizadas capaces de producir:

Ráfagas de viento severas

Granizo de gran tamaño

Celdas tormentosas con estructura organizada

Además, el SPC advirtió que también podrán registrarse ráfagas de viento localmente destructivas en sectores de:

Nueva Inglaterra

Alto Medio Oeste

Atlántico Medio

En estas regiones, el riesgo dependerá del desarrollo efectivo de las tormentas durante la tarde, ya que la presencia del humo proveniente de los incendios forestales de Canadá podría limitar parcialmente la inestabilidad atmosférica.