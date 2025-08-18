El remedio casero que ayuda a prevenir la caída del cabello

La caída del cabello es ocasionada por el estrés, ciertos hábitos alimenticios, cambios hormonales, genética o condiciones de salud. En la búsqueda de soluciones contra este problema, el uso de remedios caseros aparece como una alternativa económica.

Uno de esos remedios es el agua de cebolla, cuyas propiedades pueden frenar la caída y favorecer el crecimiento del pelo.

De acuerdo con un artículo de la MHR Clinic, la cebolla contiene antioxidantes y propiedades antimicrobianas que favorecen la salud del cuero cabelludo. Pero, en especial, destaca por ser una fuente natural de azufre, mineral que también está presente en la queratina y recordemos que dicha proteína es esencial para la estructura capilar.

La combinación de azufre y antioxidantes en la cebolla ayuda a reducir el quiebre del cabello, mejorando su resistencia y vitalidad

Una investigación publicada en el Journal of Dermatology evaluó los efectos del agua de cebolla en personas con alopecia areata, condición autoinmune que provoca la caída del pelo.

Los participantes que utilizaron esta infusión 2 veces al día durante 2 meses experimentaron un crecimiento capilar significativo, a diferencia de otro grupo al que se le suministró un placebo.

Además de beneficiar el crecimiento, gracias a los antioxidantes y el azufre, otros beneficios de usar agua de cebolla en el pelo son:

Aporta fuerza y resistencia: El azufre fortalece las hebras capilares, por lo que se vuelven menos susceptibles al quiebre.

Estimula la circulación sanguínea: Aumenta el flujo de oxígeno y nutrientes hacia los folículos.

Protege el cuero cabelludo de infecciones por hongos y bacterias, debido a sus propiedades antimicrobianas.

Promueve un brillo natural.

¿Cómo hacer agua de cebolla para el cabello?

Ingredientes:

2 o 3 cebollas medianas.

medianas. 1 litro de agua.

Aceite esencial de romero o lavanda (opcional).

Procedimiento:

Pela y corta las cebollas en trozos medianos.

en trozos medianos. Hierve un litro de agua y agrega la cebolla.

Deja al fuego durante 10 minutos.

Enfría y cuela este líquido.

Método de aplicación:

Aplica el agua de cebolla sobre tu cuero cabelludo limpio y masajea.

Deja actuar durante 30 o 45 minutos.

Enjuaga tu cabello con un shampoo sin sulfatos ni parabenos.

Realiza este procedimiento de 2 a 3 veces por semana.

