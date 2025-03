Abrieron su negocio en Miami y el fin del TPS para venezolanos los pone en riesgo: “Volver no es una opción”

Leo Do Carmo y Julia Fernández llegaron desde Venezuela a Miami hace diez años con un sueño: abrir un gimnasio de fitness y kickboxing. Sin embargo, el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) amenaza ahora su estabilidad y ahora luchan por regularizar su situación migratoria en Estados Unidos, donde su hijo creció. “Volver no es una opción”, comentó la pareja.

La llegada de Leo y Julia a Miami desde Venezuela

Hace una década, Leo y Julia emigraron de Venezuela debido a la crisis política y económica. Pidieron una visa E-2 de inversionistas y presentaron un plan de negocios a diez años con una inversión de 150 mil dólares. Todo fue aprobado por las autoridades estadounidenses y en 2015 abrieron su gimnasio 9Round Kickboxing Fitness en el suroeste de Miami.

El negocio, un centro de bienestar con nueve estaciones de entrenamiento, se convirtió en una alternativa popular para quienes buscan mantenerse en forma. “Hemos traído a esta comunidad una opción diferente en cuanto a incluir actividad física en el estilo de vida de personas que están muy ocupadas”, explicó Julia, entrenadora y cofundadora del gimnasio, en una entrevista con El Nuevo Herald.

El impacto del exilio en la vida de los venezolanos

Su llegada a Miami no fue fácil. Según relatan, enfrentaron la adversidad de empezar un negocio desde cero y adaptarse a un sistema económico completamente distinto. Leo, quien dejó atrás una carrera empresarial en Venezuela, recuerda momentos de gran dificultad.

“Mi hijo me pidió que le comprara una botella de agua y no tenía los US$2 para hacerlo. Yo, gracias a mi padre, nunca había pensado en la escasez de dinero. Lo cuento y se me salen las lágrimas”, relató el empresario venezolano.

Además, detalló que el exilio fue una experiencia difícil. “Nadie que no haya emigrado puede entender lo que significa comenzar de nuevo en otro país. El venezolano no creció con esa mentalidad de inmigrante”, agregó Leo.

El TPS de 2023 le otorgaba estabilidad migratoria a más de 300 mil venezolanos, pero su revocación genera incertidumbre en su situación legal X (@cacioaldana)

El futuro incierto para venezolanos: el fin del TPS

A pesar de su éxito empresarial, la situación de Leo y Julia es ahora incierta. Como beneficiarios del TPS, su permiso de residencia en Estados Unidos estaba asegurado. Sin embargo, la administración de Donald Trump revocó este estatus en febrero, lo que afecta a más de 300 mil venezolanos que lo recibieron en 2023.

El futuro les preocupa. Aunque solicitaron una visa EB-1 para inmigrantes, que otorgan a personas con habilidades extraordinarias, aún no saben qué pasará con su situación migratoria. “Aunque no somos candidatos a deportación, siempre está el temor de no poder quedarnos”, añadió Leo.

Regresar a Venezuela no es una opción para los migrantes

Para Leo y Julia, regresar no es una opción. “Las condiciones en Venezuela no han cambiado mucho. No hay libertad política, la gente no tiene la libertad de escoger el gobierno que desea. Las elecciones son una fachada ante el mundo”, explicó Julia, quien dejó su carrera como abogada en su país natal para dedicarse al fitness en Miami.

De acuerdo a la pareja, regresar a Venezuela no es una opción, ya que las condiciones políticas y la educación de su hijo son factores determinantes para quedarse en EE.UU. Cristian Hernandez - AP

Su hijo de 16 años es otro motivo fundamental para que no consideren regresar. “Mi hijo no conoce otra cultura, su himno nacional y bandera son los de Estados Unidos”, comentó Leo. Además, el joven que se fue de Venezuela a los cuatro años con sus padres se encuentra en la secundaria y se prepara para ingresar a la universidad.