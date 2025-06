Adiós al sueño americano: migrantes latinos deciden irse de Florida y volver a sus países para “vivir en paz”

El endurecimiento de las políticas migratorias, el fin de los diferentes programas humanitarios y las crecientes detenciones llevaron a migrantes a abandonar Florida y regresar a su país de origen. A pesar de la vida y los fuertes lazos que construyeron en suelo estadounidense, muchos latinos temen ser arrestados o discriminados. “Ya no podemos vivir aquí”, apuntan algunos de ellos.

Migrantes latinos se van de Florida por temor

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que en los primeros 100 días de la Administración Trump se realizaron 142 mil deportaciones. Solo en mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizó 190 vuelos de deportación, frente a los 125 que llevó a cabo en abril.

Las crecientes redadas y detenciones en Florida llevan a cientos migrantes a irse de EE.UU. ICE

En ese contexto, agravado por las crecientes detenciones, muchos migrantes residentes de Florida deciden marcharse de EE.UU.

Es el caso de la hondureña Mireya Valladares, quien llegó a Estados Unidos a los 20 años sin la intención de quedarse para siempre, sino con la idea de trabajar por un tiempo. Valladares pospuso su regreso junto a su marido tras quedar embarazada, pero ahora decidió regresar a Olancho, en Honduras.

“Debido a la situación migratoria y a todo lo que está pasando, adelantamos nuestro viaje y dijimos: ‘No vamos a esperar más. Vámonos ya, ya no podemos vivir aquí’”, contó en declaraciones al Miami Herald.

La residente de Tampa, Florida, no tiene estatus legal y hasta recibió una orden de deportación hace años, a pesar de no tener antecedentes penales. La mujer mostró su frustración por no poder trabajar y vivir legalmente más allá de tener un negocio registrado en el Estado del Sol, pagar impuestos y generar empleos.

“Estamos tomando una decisión muy arriesgada, que es irnos y no poder regresar, dejando prácticamente todo lo que tenemos y nuestros negocios que están operando”, remarcó.

Sin embargo, explicó que su mayor miedo es que su hijo de 10 años y su bebé crezcan en un “entorno de racismo y discriminación”.

“Honestamente, no estoy dispuesta a exponerlos a eso. Además, quiero vivir en paz, despertar y que nadie llame a mi puerta para sacarme de aquí y dejar a mis hijos solos. No, no estoy dispuesta a eso", señaló.

Algunos migrantes temen ser discriminados en caso de permanecer en EE.UU.

Y manifestó: “Vamos a regresar (a Honduras). Prefiero intentarlo a quedarme aquí con estas políticas, con estas leyes que intentan cambiar a diario”.

Cada vez más hondureños tramitan la doble nacionalidad para regresar a Honduras

De acuerdo al Miami Herald, los migrantes incluso evitan utilizar la aplicación de “CBP Home”, lanzada por la Administración Trump en marzo y que permite a los inmigrantes indocumentados o a aquellos con permisos revocados autodeportarse y solicitar US$1000 en asistencia financiera: tienen miedo.

Los migrantes prefieren evitar usar CBP Home, la aplicación del gobierno federal Fernando Llano - Ap News

Deysi Suyapa Tosta, la cónsul general de Honduras en Miami, informó que Miami y Tampa cada vez reciben más solicitudes de documentos, particularmente certificados de ciudadanía, para personas nacidas en EE.UU. con padres hondureños. Una opción que tomó la hondureña Valladares.

“Estamos atendiendo estos casos. Debido a esta situación, muchos hondureños están solicitando la doble nacionalidad y registrando a sus hijos recién nacidos, algo que antes posponían hasta que llegaba el momento de matricularlos en la escuela. Ahora vemos que muchas más personas solicitan estos documentos”, explicó Deysi Suyapa Tosta.