Entra en vigor en julio: la ley firmada por DeSantis que amplía las clases gratuitas de natación en Florida

El 1° de julio de 2026 entrará en vigor en Florida la ley SB 428, firmada por el gobernador Ron DeSantis. La norma redefine quiénes pueden acceder a las clases gratuitas de natación y establece nuevas medidas para prevenir ahogamientos. La regulación, aprobada por la Legislatura estatal, modifica el programa de vales para clases de natación e incorpora obligaciones educativas para instituciones de salud.

Qué cambia en el programa de clases gratuitas de natación de Florida a partir de la SB 428

La SB 428 establece que el propósito del programa es aumentar la seguridad en el agua y prevenir ahogamientos mediante la entrega de vales para lecciones de natación sin costo a familias que cumplan con los criterios definidos.

DeSantis promulgó una ley que aumenta el alcance de las clases de natación gratuitas en Florida Freepik

El cambio central que introduce esta normativa se vincula con la edad de los beneficiarios que pueden acceder.

Anteriormente, la normativa establecida en la sección 514.073 de los Estatutos de Florida fijaba que los niños elegibles debían tener como máximo cuatro años de edad. Con la entrada en vigor de la nueva ley, el rango se amplía y permite incluir a menores de entre uno y siete años.

Quiénes pueden acceder a las clases de natación gratuitas en Florida con la nueva ley

Para acceder a la ayuda, las familias deben cumplir con condiciones específicas. La ley dispone que:

El ingreso del hogar no puede superar el 200% del nivel federal de pobreza .

del . La dirección de residencia de los solicitantes debe ser en Florida.

El Departamento de Salud del estado (DOH, por sus siglas en inglés) es el organismo que tiene la obligación legal de establecer un método formal para que los miembros soliciten los vales para lecciones de natación.

A su vez, es el responsable de establecer el procedimiento para determinar la elegibilidad de cada solicitante y tiene la facultad legal de establecer exigencias adicionales a las básicas estipuladas en la norma.

La SB 428 de Florida establece quiénes pueden acceder a los vales para clases de natación gratuitas Freepik

Según Florida Politics, durante la sesión legislativa de 2026, la SB 428 fue una de las pocas iniciativas que avanzaron con consenso. Fue aprobada en el Senado en febrero y firmada por DeSantis el 22 de abril.

Las nuevas obligaciones que crea la ley de Florida para hospitales y centros de maternidad

La SB 428 obliga al Departamento de Salud a desarrollar contenidos educativos sobre prevención de ahogamientos y prácticas seguras.

Estos deben entregarse a padres o tutores durante la educación posparto o en instancias de preparación para el parto.

La disposición alcanza a hospitales, centros de maternidad, proveedores de partos en el hogar y educadores de parto certificados.

DeSantis durante la firma de la ley agrícola en Florida

La ley establece que esta entrega no se realizará de forma aislada. En los hospitales, debe integrarse a las instrucciones posparto ya vigentes, que incluyen contenidos obligatorios sobre prácticas de sueño, causas de muerte súbita y folletos sobre trastornos oculares en la infancia.