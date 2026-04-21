Contra DeSantis: gas pimienta mientras dormían y agua con moho en Alligator Alcatraz sacuden a Florida

La tensión en el estado de Florida y los cuestionamientos al gobernador Ron DeSantis aumentaron luego de que salieran a la luz denuncias de maltrato contra inmigrantes detenidos en el South Florida Detention Facility, popularmente conocido como Alligator Alcatraz. Los testimonios de familiares y abogados describen violencia física y negligencia médica en la instalación.

Las denuncias presentadas sobre Alligator Alcatraz

Según el Miami Herald, los guardias utilizan químicos irritantes y castigos físicos contra los detenidos de forma constante.

La controversia escaló tras los incidentes registrados el 2 y el 6 de abril, cuando los custodios de una empresa privada utilizaron “bombas de gas pimienta” mientras los reclusos dormían, según estos reportes.

Ante esto, el gobierno de Florida, a través de la División de Gestión de Emergencias, confirmó el uso de gas OC en tres ocasiones, aunque justificó la medida como una respuesta a supuestos actos de violencia de los detenidos.

Alligator Alcatraz fue anunciado en Florida a mediados del año pasado y promovido por el propio DeSantis / Instagram @flgovrondesantis Instagram @flgovrondesantis

El centro, que alberga a más de 1350 personas, según datos de la Universidad de Syracuse, enfrenta además una disputa legal por el acceso a la comunicación.

El portal AOL informó que la abogada Katherine Blankenship presentó una denuncia formal ante un tribunal federal en la que señala que los guardias golpearon a varios migrantes tras una protesta por fallas en el servicio telefónico.

El presente de los migrantes detenidos en Alligator Alcatraz

Las condiciones de vida en Alligator Alcatraz reflejan un estado crítico para los reclusos, según el Miami Herald.

Los testimonios de internos y sus familiares describen al medio citado raciones de comida equivalentes a “tres cucharadas”, agua turbia servida en vasos con moho y celdas impregnadas con olor a orina.

Algunos internos aseguran que perdieron más de 15 libras (7 kg) de peso y desarrollaron heridas abiertas relacionadas con la falta de higiene.

Así son las fuertes denuncias que recibió Alligator Alcatraz tras el maltrato a reclusos / Instagram @flgovrondesantis Instagram @flgovrondesantis

Las críticas a Ron DeSantis por Alligator Alcatraz

A pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) afirma que el sitio cumple con los estándares federales de detención, existen cuestionamientos sobre las condiciones internas y el manejo del gobernador Ron DeSantis.

La congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz visitó la instalación y calificó las condiciones como “crueles e innecesarias”, y denunció que las autoridades le impidieron hablar con los detenidos, a quienes observó en un estado que describió como de apatía profunda dentro de celdas.

Por otro lado, los senadores Jon Ossoff y Richard Durbin iniciaron una investigación sobre el uso de “la caja”, una estructura de aislamiento donde se castigaría a los internos con restricciones extremas de alimento y movimiento.

Las múltiples denuncias por la baja calidad de vida de los reclusos en Alligator Alcatraz Archivo

Al respecto, la jueza federal Sheri Polster Chappell emitió una orden judicial que obliga a los funcionarios de la prisión a garantizar llamadas legales gratuitas y confidenciales.

Sin embargo, los abogados denuncian que la administración de Ron DeSantis y el gobierno federal incumplen este mandato.