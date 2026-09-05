Adiós Ron DeSantis: el gobernador de Florida sale a rodar con el candidato republicano Byron Donalds

A menos de dos meses para las elecciones de noviembre en Florida, el gobernador Ron DeSantis se mostró junto al candidato republicano Byron Donalds en un video filmado en el restaurante The Violet Stone. En el episodio 14 de Diners, Drive-ins & DeSantis, los políticos se mostraron muy cordiales, pese al largo silencio inicial de las primarias.

Ron DeSantis y Byron Donalds: la aparición conjunta tras el respaldo en Florida

El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones generales en Florida que definirán al sucesor de DeSantis: la disputa es entre el candidato republicano, Donalds, y el demócrata David Jolly.

Byron Donalds apoyó la propuesta de Ron DeSantis Archivo/X Byron Donalds

Hasta el momento, las figuras del oficialismo no se habían mostrado públicamente en muchas ocasiones, pero en una publicación reciente, el gobernador invitó al congresista y al fiscal general James Uthmeier a degustar y evaluar lo que calificó como “el mejor cheesesteak de Florida” (sándwich caliente de carne vacuna finamente picada o cortada en láminas delgadas, mezclada con cebolla salteada y cubierta con queso fundido, servido dentro de un pan largo y suave, según Wikipedia).

La reunión entre Ron DeSantis y Byron Donalds en Florida

Durante la conversación, compartida en un video de redes sociales, los propietarios del establecimiento, Dan y Britt, explicaron que su negocio comenzó hace cuatro años como un camión de comida (food truck) tras mudarse de Filadelfia durante la pandemia de Covid-19 en busca de una zona costera.

En la mesa, DeSantis y sus comensales profundizaron en los secretos culinarios del local. Dan reveló que el “elemento diferenciador” de su propuesta es el pan con semillas elaborado diariamente en una operación continua de 24 horas.

El almuerzo incluyó cheesesteaks con pimientos picantes largos (long hot peppers), papas fritas y mozzarella frita artesanal, y los políticos recordaron anécdotas de la cultura popular norteamericana. El gobernador floridano rememoró el famoso desliz del candidato presidencial John Kerry hace más de 20 años, quien fue criticado entonces por pedir un cheesesteak de Filadelfia con queso suizo.

La publicación del video surge después de que DeSantis respaldara públicamente por primera vez a Donalds como candidato republicano durante el Foro de Liderazgo del Partido Republicano estatal, celebrado el martes 1° de septiembre en Tampa. Allí, expresó: “Estoy respaldando a toda la lista esta noche porque sé que es importante para el estado de Florida”.

Byron Donalds recomienda uno de sus restaurantes favoritos de Naples

Sobre el final del episodio, el gobernador pidió a los comensales una recomendación gastronómica de su región. En el caso de Donalds, oriundo de Naples, la sugerencia fue el restaurante Pazzo’s, ubicado en la Quinta Avenida.

“Tienen uno de los mejores bone-in veal Milanese chop (chuleta de ternera a la milanesa con hueso). Es fenomenal”, sostuvo. Luego, contó que, cuando visita el local, tanto él como su esposa, Erica, y sus hijos ordenan ese plato para disfrutarlo juntos.

El resto de los invitados recomendó otras opciones gastronómicas a los residentes del Estado del Sol, según su ciudad natal:

Blaise Ingoglia (Hernando County): destacó la “grandma’s pizza” al estilo neoyorquino del restaurante Mark Anthony’s.

(Hernando County): destacó la “grandma’s pizza” al estilo neoyorquino del restaurante Mark Anthony’s. James Uthmeier: en el Panhandle (Destin) recomendó probar los mariscos en Dewey Destin y la repostería de Donut Hole, al tiempo que bromeó señalando que la capital del estado, Tallahassee, carece de suficientes opciones de buena comida.

Byron Donalds compite para suceder al gobernador Ron DeSantis en Florida X @ByronDonalds

The Violet Stone: el restaurante que visitaron DeSantis y Byron Donalds

A lo largo del episodio, los políticos conversaron con Dan y Britt sobre el progreso que logró el restaurante The Violet Stone en los últimos años en Florida. Según relataron, la trayectoria del negocio cambió cuando el fundador de Barstool Sports, Dave Portnoy, los descubrió por azar bajo un puente. El empresario elogió la pizza y otorgó una calificación de 9,2 al cheesesteak.

La reseña impulsó las ventas y generó filas de clientes, por lo que los dueños decidieron realizar una inversión para demoler y unificar un antiguo salón de puros y una cafetería. Así, transformaron el terreno en el local actual de 2000 pies cuadrados (185 metros cuadrados) en el 2607 de MLK Street North.

Desde aquella crítica hace dos años y medio, el restaurante mantiene un volumen de ventas constante de al menos 300 cheesesteaks al día. Con una plantilla actual de 50 empleados, los propietarios planean inaugurar en seis semanas una sucursal más grande en Tampa (3644 West Kennedy) y contratar 80 nuevos trabajadores para administrarla.