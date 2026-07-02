Adiós temporal al DMV en Florida: las oficinas que anunciaron cierres desde hoy

Quienes tengan previsto realizar trámites vinculados con licencias de conducir, registros de vehículos u otros servicios estatales deberán modificar sus planes este viernes 3 de julio. Con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia en Estados Unidos, distintas dependencias públicas permanecerán cerradas durante la jornada, entre ellas, las oficinas del DMV en Florida.

DMV en Florida: por qué cierran los centros del FLHSMV por el 4 de julio

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) informó que la fecha forma parte del calendario oficial de feriados estatales correspondiente a 2026 y establece la suspensión de la atención al público durante toda la jornada.

El organismo recordó además que algunos servicios relacionados con licencias de conducir y registros vehiculares son administrados por las oficinas de los recaudadores de impuestos de cada condado o por agentes autorizados para la emisión de placas.

Debido a ello, esos puntos de atención pueden manejar calendarios diferentes y no necesariamente verse alcanzados por el cierre dispuesto para las oficinas estatales del Flhsmv. Por ese motivo, quienes deban realizar un trámite en esas dependencias deberán consultar previamente la información publicada por cada oficina local.

Qué oficinas estatales de Florida cierran por Independence Day 2026

Según informó el Tallahassee Democrat, el cierre no se limita únicamente al DMV. La jornada también afectará el funcionamiento de distintas oficinas estatales en todo Florida, debido a la observancia oficial del feriado por el 4 de Julio, que este año cae sábado y cuya celebración administrativa se traslada al viernes 3 de julio.

Entre las dependencias que no prestarán atención este viernes se encuentran:

Las oficinas estatales de Florida.

de Florida. Las oficinas del DMV.

Las universidades públicas del estado.

Así es la moneda conmemorativa por el Día de la Independencia de EE.UU.

El mismo Tallahassee Democrat señaló que las escuelas públicas de nivel K-12 ya se encuentran de vacaciones de verano, por lo que no habrá cambios adicionales en ese sistema educativo durante la fecha.

En el caso de las instituciones privadas, tanto escuelas como universidades pueden aplicar calendarios propios, por lo que se recomienda verificar directamente con cada establecimiento antes de asistir.

DMV, USPS, bancos y envíos: qué abre y qué cierra en Florida el 3 de julio

Mientras buena parte de las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas, otros servicios continuarán con su funcionamiento normal durante este viernes.

De acuerdo con el Tallahassee Democrat, los bancos abrirán normalmente el 3 de julio, pese a la cercanía del feriado federal. Lo mismo ocurrirá con las sucursales del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés), que mantendrán abiertas sus oficinas y realizarán las entregas habituales de correspondencia durante la jornada.

No obstante, el correo aclaró que algunos empleados podrían considerar el viernes como día festivo para cuestiones relacionadas con licencias y beneficios laborales, ya que el feriado oficial cae sábado. Aun así, las operaciones previstas para el público se desarrollarán normalmente.

Las compañías de mensajería FedEx y UPS también continuarán con su prestación de servicios este viernes, aunque algunas modalidades de envío podrían operar con cronogramas especiales debido al fin de semana largo. Por esa razón, se recomienda consultar previamente con la sucursal correspondiente antes de acudir.

Supermercados y comercios en Florida: horarios especiales por el fin de semana del 4 de julio

La información difundida por el Tallahassee Democrat indica además que los supermercados, farmacias y los principales comercios minoristas permanecerán abiertos durante el viernes previo al 4 de Julio.

Sin embargo, algunos establecimientos podrían aplicar horarios reducidos o modificaciones en su funcionamiento como preparación para el fin de semana festivo. Ante esa posibilidad, la recomendación es confirmar previamente el horario de atención del comercio elegido antes de realizar compras o desplazarse hasta el lugar.

Aunque las oficinas estatales del DMV estarán cerradas, el organismo aclara que los centros administrados por recaudadores de impuestos de cada condado podrían operar bajo calendarios distintos Bradyn Shock / Unsplash

Día de la Independencia 2026: cómo afecta al DMV y a los trámites en Florida

El cierre de las oficinas responde a la celebración del Día de la Independencia, uno de los 11 feriados federales reconocidos en Estados Unidos. La conmemoración recuerda la adopción de la Declaración de Independencia en 1776 y, este año, coincide con las celebraciones por el semiquingentésimo aniversario del nacimiento del país norteamericano.

Como el 4 de Julio cae sábado en 2026, las dependencias estatales observan oficialmente el feriado el viernes 3 de julio. Esa decisión modifica el funcionamiento habitual de distintas oficinas públicas, entre ellas el DMV, que retomará la atención una vez finalizada la observancia del feriado conforme al calendario oficial del estado.