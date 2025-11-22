Alejada del frío: la playa a media hora de Miami que es la más elegida en EE.UU. para Thanksgiving 2025
Este paraíso natural se ganó su fama como la “Venecia de América” por sus canales y vías navegables, además posee un ambiente confortable, numerosos entretenimientos y una gastronomía llamativa
De cara al fin de semana largo de Thanksgiving, los estadounidenses se movilizan y se estima que 81,8 millones de personas viajen a otros destinos. El lugar predilecto para los turistas, según un informe, es una playa cercana a Miami, que atrae a los viajeros gracias a su proximidad y sus agradables temperaturas.
Cuál es la playa cercana a Miami que todos eligen para Thanksgiving
La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), a través de un estudio, mostró el lugar elegido por los estadounidenses para pasar el Día de Acción de Gracias y se trata de Fort Lauderdale.
Fort Lauderdale se ubica en el corazón de la famosa Costa Dorada de Florida y es sinónimo de clima soleado, playas doradas y diversión. Estratégicamente céntrica y con un ambiente relajado, se asienta sobre 23 millas (37 kilómetros) de costas, que flanquean con Miami (al sur) y Boca Ratón (al norte), destacó Expedia.
El atractivo de la ciudad se completa con sus 300 millas (480 kilómetros) de canales y vías navegables, por lo que se la conoce como la “Venecia de América”.
Además, abarca ocho playas, todas con estilos diferentes: Deerfield, una de las favoritas de las familias; Pompano, con populares puntos de pesca; Fort Lauderdale, ideal para caminar o pasear en bicicleta; la Hollywood, de estilo retro, describió Visit the USA.
La gastronomía que ofrece Fort Lauderdale
Fort Lauderdale es un amplio destino gourmet. Cuenta con lugares como Las Olas Boulevard, donde se puede encontrar restaurantes que ofrecen mariscos, platos internacionales y pizzas gourmet. También, se puede disfrutar de Louie Bossi’s Ristorante Bar Pizzeria, ideal para probar comida italiana en un ambiente de moda, declaró Park by the Ports.
Para cenar, el Bahia Mar Yachting Center ofrece comidas con la impresionante vista del Canal Intracostero y sus lujosos yates. En esta zona, los expertos aconsejan probar la clásica tarta de lima, los buñuelos de caracol y las refrescantes bebidas de coco.
Atractivos principales para visitar en la “Venecia de América”
La oferta de entretenimiento en la zona es vasta y diversa, según el Visit the USA.
- Artes Escénicas y Música: musical de Broadway en el Broward Center for the Performing Arts, uno de los teatros más visitados del mundo.
- Pompano Beach Amphitheater: ofrece concierto al aire libre.
- NSU Art Museum Fort Lauderdale alberga exhibiciones dinámicas de arte moderno y una colección permanente de 7,000 piezas.
- Downtown Hollywood Mural Project: muestra la creatividad local.
- Deportes: Los aficionados pueden ver un partido de cricket en el Central Broward Regional Park & Stadium, el único campo con regulación IAC en EE. UU. Si prefieres el hockey, los Florida Panthers juegan en el BB&T Center en Sunrise.
Para realizar compras, los mercados son la mejor alternativa para encontrar productos frescos, artesanías y artículos singulares. Estos son los días y mercados que los turistas no deben dejar de visitar, según Park by the Ports.
- Mercado de Agricultores Yellow Green (Hollywood): es uno de los más grandes y atiende sábados y domingos.
- Mercado Verde de Pompano Beach: abre de noviembre a abril, y se puede visitar los sábados.
- Mercado al Aire Libre de New River: abre todo el año
- Fort Lauderdale Swap Shop: este mercadillo con autocine abre todos los días.
Cuáles son los otros destinos elegidos en EE.UU. para Thanksgiving
La lista de destinos estadounidenses para el Día de Acción de Gracias es muy variada aunque la mayoría de los destinos se encuentran en Florida, según la AAA. Estos son los destinos que esperan mayores turistas para celebrar Thanksgiving:
- Orlando, Florida
- Miami, Florida
- Anaheim/Los Ángeles, California
- Tampa, Florida
- New York, New York
- San Francisco, California
- Honolulu, Hawaii
- Las Vegas, Nevada
- Atlanta, Georgia
