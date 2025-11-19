Cuándo es el próximo feriado en Estados Unidos y qué se celebra

El calendario oficial de Estados Unidos contempla 11 feriados oficiales en 2025 y el próximo será el 27 de noviembre, con motivo del Día de Acción de Gracias o Thanksgiving, que se celebra el cuarto jueves de ese mes. Se trata de una de las festividades más destacadas para los habitantes del territorio norteamericano.

Por qué se celebra el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

El Thanksgiving es el próximo feriado que se celebra en EE.UU. este 2025 y generalmente se desarrolla con reuniones familiares, con un gran movimiento de viajes en todo ese país. A su vez, aguarda la llegada del Black Friday al día siguiente.

Por el Día de Acción de Gracias, las familias estadounidenses se reúnen para celebrar una cena típica Freepik

El pavo es el ingrediente estrella de las cenas del Día de Acción de Gracias y su origen se remonta a 1621, según detalló el gobierno de EE.UU. Aquel año, los colonos ingleses de Plymouth (que en la actualidad es una parte del estado de Massachusetts) y los nativos americanos festejaron que obtuvieron la primera cosecha exitosa después de un período complicado.

La celebración duró tres días y tuvo como protagonistas el pavo, calabazas y frutas secas, que hoy se incluyen en las mesas familiares de aquellos que se reúnen para honrar esta festividad.

(Archivo) El pavo es el plato estrella de las cenas de Acción de Gracias en Estados Unidos

Este feriado se incluyó en el calendario oficial en 1941 por el Congreso estadounidense, luego de la declaración inicial del presidente George Washington en 1789. El 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, proclamó el último jueves de noviembre para enmarcar esta fecha en 1863.

Qué estará abierto y cerrado en Estados Unidos por el Thanksgiving

Una de las celebraciones más populares en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias es el desfile de Macy’s en Nueva York, que comenzará el mismo jueves 27 de noviembre a las 8.30 horas (hora local) y culminará a las 12 hs.

Los personajes más icónicos recorrerán las calles de Manhattan en 34 globos, 29 flotadores, junto a 11 bandas de música y más de 30 equipos de payasos y unidades especializadas.

El Desfile de Macy's en Nueva York se celebra el 27 de noviembre por el Thanksgiving macys.com

En tanto, en las fechas marcadas por los festivos federales, las oficinas gubernamentales permanecen cerradas durante toda la jornada, así como las entidades bancarias y ciertos negocios del sector privado.

Asimismo, el Servicio Postal de Estados Unidos no realizará entregas de correo regular, aunque continúan los envíos de Priority Express. La Reserva Federal no contará con atención al público y los tribunales no operarán en el festivo en la mayoría de las jurisdicciones de EE.UU. En tanto, la mayoría de cadenas de supermercados y centros comerciales recibirán al público con regularidad.

Cuántos feriados quedan en EE.UU. este 2025 y cuáles son los oficiales para 2026

Los habitantes del territorio norteamericano contarán con un feriado federal más este 2025 tras el Thanksgiving. Se trata del Día de Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre. Además, el calendario oficial para 2026 presenta 11 fechas oficiales: