Alerta en Florida: Ron DeSantis pide a los residentes prepararse para la temporada de huracanes

Con la temporada de huracanes ya iniciada en Florida, el gobernador Ron DeSantis compartió consejos para que los ciudadanos se preparen correctamente y sepan cómo actuar. Además, anunció la creación de una iniciativa que reunirá a distintas agencias estatales para fortalecer la respuesta frente a los desastres naturales.

La nueva coalición de agencias de DeSantis para la temporada de huracanes en Florida

El gobierno estatal emitió un comunicado en el que alentó a los floridanos a tener un plan para sus familias en caso de que ocurra un desastre en su área y a organizar un kit en casa para posibles eventos de esta magnitud.

Ron DeSantis pidió a los floridanos que tengan un plan y preparen un kit en el inicio de la temporada de huracanes Instagram @flgovrondesantis

Junto con otros funcionarios, DeSantis también dio a conocer la creación de la Coalición para la Preparación Operativa en la Educación, o CORE. Esta división, según informó, reúne a agencias estatales, universidades y socios del sector privado para fortalecer el futuro del personal de manejo de emergencias.

“Hemos realizado inversiones históricas en el fortalecimiento de la infraestructura y el manejo de emergencias. Me enorgullece anunciar un paso más para asegurar que Florida siga siendo el modelo nacional en preparación y recuperación ante desastres”, expresó el gobernador republicano.

De acuerdo con la información estatal, CORE buscará ser un vínculo entre la educación y el desarrollo de la fuerza laboral para capacitar a profesionales en gestión de emergencias.

Los consejos de DeSantis para la temporada de huracanes en Florida

Al margen de la creación de CORE, DeSantis instó a los floridanos a tomar medidas proactivas para que sus familias, hogares y negocios estén listos ante posibles impactos. Para esto, recomendó seguir los cinco pasos de Florida para la preparación:

Conocer el hogar y la zona : comprender los riesgos de cada vivienda y saber si se vive en una zona de evacuación.

: comprender los riesgos de cada vivienda y saber si se vive en una zona de evacuación. Hacer un plan : desarrollar un operativo de emergencia familiar y analizar los procedimientos de evacuación y comunicación.

: desarrollar un operativo de emergencia familiar y analizar los procedimientos de evacuación y comunicación. Organizar un kit : reunir suministros para desastres como alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales.

: reunir suministros para desastres como alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales. " Medio lleno es medio camino “: mantener los vehículos con combustible y listos en caso de que sea necesaria una evacuación.

“: mantener los vehículos con combustible y listos en caso de que sea necesaria una evacuación. Evacuación: seguir las indicaciones locales y evitar movimientos innecesarios de larga distancia.

En el inicio de la temporada, el gobernador DeSantis instó a los ciudadanos a seguir los Cinco Pasos de Florida para la Preparación ante Huracanes Canva

Temporada de huracanes 2026 en Florida: qué pronostica la NOAA

En un informe publicado el 21 de mayo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó una temporada de huracanes con actividad por debajo de lo normal para la cuenca del Atlántico este año.

Para el período que se extiende del 1° de junio al 30 de noviembre, los expertos pronosticaron un total de ocho a 14 tormentas con nombre. Del total, se prevé que de tres a seis se convertirán en huracanes, incluidos uno a tres huracanes mayores.

Además, se espera que el fenómeno meteorológico conocido como El Niño se desarrolle e intensifique durante la temporada. En tanto, las temperaturas oceánicas en el Atlántico serán ligeramente superiores a lo normal y los vientos alisios probablemente serán más débiles de lo habitual.

En la escala de vientos de Saffir-Simpson, según la NOAA, las categorías son: