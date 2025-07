Alerta en los centros del ICE: la cifra que genera preocupación en Florida tras la apertura de Alligator Alcatraz

El 1° de julio se inauguró Alligator Alcatraz, el centro de detención de inmigrantes en los Everglades, en Florida. Antes del traslado de sus primeros detenidos, se reveló que 13 inmigrantes fallecieron en cárceles administradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en español) durante el año fiscal 2025.

Los datos que alertan sobre los centros de detención

De acuerdo con El País, cinco de estas muertes sucedieron en Florida. Una de las más recientes fue la de Isidro Pérez, un ciudadano cubano de 75 años que murió el 26 de junio de este año.

De acuerdo con el comunicado escrito del ICE, la muerte del ciudadano cubano se encuentra bajo investigación

“Pérez se encontraba detenido en la Unidad de Alojamiento Médico del Centro de Procesamiento de Servicios Krome cuando notificó al personal del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE que presentaba dolor en el pecho. El equipo de rescate de Miami-Dade llegó al KSPC e inició intervenciones de soporte vital, que incluyó descarga con desfibrilador externo automático y reanimación cardiopulmonar. Fue trasladado al Hospital Kendall, Florida, para una evaluación y tratamiento adicionales, pero el personal médico lo declaró fallecido a las 20.42 hs“, detalló el comunicado presentado por el ICE sobre la muerte de Pérez.

Tres días antes de la muerte del ciudadano cubano, el canadiense Johnny Noviello fue encontrado sin vida en la prisión federal del centro de Miami. Esto dio pie a que se cuestionaran las condiciones de los centros de detención para inmigrantes.

El migrante canadiense se encontraba bajo custodia de ICE desde el 15 de mayo de 2025

“Noviello estaba detenido en el Centro de Detención Federal de la Oficina de Prisiones en espera de los procedimientos de deportación cuando fue encontrado inconsciente el 23 de junio a las 12:54 p.m. El personal médico respondió de inmediato y comenzó a administrar reanimación cardiopulmonar, descarga eléctrica con desfibrilador externo automático y llamó al 911″, detalló el ICE sobre el caso del canadiense.

Aumentan las denuncias por las condiciones de los centros de detención para inmigrantes

Según los informes publicados en The Guardian y The New York Times, el año pasado se registró el peor número de muertes bajo custodia del ICE, con un total de 12. Este año ya fallecieron 13 personas.

Aumentan las denuncias por las condiciones de los centros de detención para inmigrantes

Esta tendencia tendría como causa principal el objetivo de la agencia de detener a unas 3000 personas por día. Este aumento en los arrestos impacta directamente en las condiciones de los centros, muchos de los cuales operan con poca o nula capacidad disponible.

“Estas son las peores condiciones que he visto en mis 20 años de carrera. Las condiciones nunca fueron excelentes, pero esto es horrendo”, expresó Paul Chávez, director de litigios y defensa de Americans for Immigrant Justice en Florida, en diálogo con The New York Times.

Una de las alternativas de la administración Trump para hacer frente al número creciente de detenidos es ampliar los contratos con los operadores penitenciarios e impulsar un aumento de la financiación para asegurar una mayor capacidad.

Ron DeSantis es de los primeros gobernadores en impulsar la creación de nuevos centros de detención para evitar el colapso por el aumento de las redadas por parte del ICE

Uno de los que avanzó con la idea es Ron DeSantis, quien instaló nuevos centros temporales en Florida, como Alligator Alcatraz.

“No podemos tener a todos los inmigrantes ilegales alojados en nuestras cárceles”, publicó el gobernador de Florida en su cuenta oficial de X.