Alerta por sargazo en Florida: qué es, cuándo llega y por qué los expertos advierten su impacto en el turismo

Las algas malolientes llegaron a las costas del sur de Florida el fin de semana pasado. Conocidas como sargazo, los especialistas alertan sobre su presencia anticipada en las playas de Miami Beach, Hollywood Beach y Sunny Isles.

El sargazo invadió Florida: la advertencia de los especialistas sobre el verano

El típico sargazo marrón con olor desagradable dejó a muchas personas sin poder disfrutar del agua el fin de semana pasado en las costas de Florida.

El sargazo es un tipo de algas pardas de gran tamaño, que flotan en masas y nunca se adhieren al fondo del mar @WetTribe / Twitter

Este tipo de macroalga flotante, con textura viscosa y mal olor al descomponerse, suele llegar al Estado del Sol desde el Caribe, a través de las aguas del Golfo, alrededor de junio. Habitualmente viajan por el estrecho de Florida y los fuertes vientos costeros impulsan las algas a través de las playas. Sin embargo, este año su presencia en Florida se adelantó y estableció un nuevo récord histórico.

“Es un olor fuerte, que realmente se siente”, señaló el bañista de Miami Juan Merulanda en declaraciones a 7News, donde apuntó: “Creo que sucede todos los años, con la naturaleza no sabes qué hacer, pero (la ciudad) probablemente pueda hacer algo al respecto”.

Las algas afectaron a quienes se acercaron a playas de Miami Beach, Hollywood Beach y Sunny Isles, pero amenazan con afectar el turismo este verano. En comunicación con USA Today, Chuanmin Hu, profesor de oceanografía de la Universidad del Sur de Florida, remarcó que en realidad el pico del movimiento del sargazo suele darse en junio o julio.

“Florida sin duda experimentará mucho más sargazo este verano, desde los Cayos de Florida hasta Jacksonville. Los efectos podrían sentirse a finales de mayo y deberían durar hasta finales de agosto y principios de septiembre”, estimó.

Cuáles son los peligros del sargazo en la playa

Además de ahuyentar a los visitantes por su mal olor, el Dr. Brian Barnes —experto en ciencias marinas de la Universidad del Sur de Florida— afirmó que estas algas podrían ser peligrosas en caso de estancarse en la arena y liberar un gas potencialmente venenoso.

“Sobre todo si una gran concentración llega a la costa, se amontona, empieza a descomponerse y huele mal. Es como un olor a huevo podrido, desagradable, y algunas personas tienen sensibilidad respiratoria”, apuntó en declaraciones a 7News.

El sargazo podría ser peligroso en caso de estancarse y liberar un gas venenoso(Archivo 2022. Pedro Portal/Miami Herald vía AP)

Los expertos en salud remarcaron que, si bien las algas en sí no generan afecciones, los pequeños organismos que viven en ellas pueden causar erupciones en la piel. “Sí, me pica muchísimo. No me gusta, y creo que deberían quitarlo todo”, apuntó un bañero de Miami Beach en declaraciones al medio local.

A qué se debe la presencia récord de sargazo en Florida

El pasado 1° de mayo, científicos del Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida señalaron que la presencia de sargazo en el Atlántico fue récord durante abril. “Fue un 40 % superior al máximo histórico de junio de 2022, lo que convierte a 2025 en un nuevo año récord”, aseguraron en un comunicado.

En abril se registró 40% más de sargazo en el atlántico, un récord histórico (Archivo 22/05/2023)

Los especialistas señalaron que los aumentos en el Golfo de México y el Mar Caribe occidental fueron similares a los de años anteriores, pero las cantidades totales en el Mar Caribe oriental y el Atlántico occidental alcanzaron niveles sorprendentemente altos. “Ambas fueron un 200% superiores a sus récords históricos de abril”, remarcaron.

“La mayoría de estos aumentos se deben tanto al crecimiento local como al transporte físico, pero es necesario investigar las razones exactas de estos nuevos récords históricos”, apuntaron.