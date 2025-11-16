Así será el exclusivo complejo del multimillonario Ken Griffin en Miami Beach

El multimillonario Ken Griffin, propietario de fondos de inversión libre, recibió el permiso para dar pie al inicio de un proyecto que implica la construcción de un puerto deportivo privado para “superyates” en Terminal Island, Miami Beach.

Cómo será la obra del multimillonario Ken Griffin en Miami Beach

De acuerdo con RobbReport, el fundador de Citadel Securities ampliará su extensa cartera inmobiliaria con este ambicioso proyecto en la bahía.

Se trata de un puerto deportivo que contará con entradas para seis superyates y un club estilo resort con piscinas, canchas de pickleball, gimnasio, sauna e instalaciones para la tripulación.

Forbes integró a Ken Griffin en el listado de las personas más ricas de todo el mundo LinkedIn Ken Griffin

Al mismo tiempo, los huéspedes podrán disfrutar de un salón privado y una piscina apartada para ellos. Entre otros lujos, el complejo -que fue diseñado por BMA Architects-, también contará con:

Una garita de vigilancia en la entrada.

Una galería de arte.

Un taller de reparación de embarcaciones.

Un pabellón para propietarios con una amplia zona de estar y espacios de almacenamiento.

Además, según South Florida Business Journal, se estima que el complejo estará preparado para albergar eventos privados de amplia magnitud durante Art Basel y el Gran Premio de Miami de Fórmula Uno. Estos planes deberán obtener la autorización de la Guardia Costera por posibles problemas de ruido y tráfico.

Sam DeBianchi LaViola, la primera agente inmobiliaria femenina en “Million Dollar Listing Miami”, dijo a Realtor que transformar a Terminal Island en un destino “de lujo” es una decisión “acertada”. “Atraer al público aficionado a los yates y a los puertos deportivos aporta, naturalmente, mucha riqueza a la zona”, sostuvo.

¿Qué tan rico es Ken Griffin y cómo hizo su fortuna?

Griffin cuenta con el superyate Viva de 94 metros y fue situado por Forbes como la 35° persona más rica del mundo con un patrimonio de 50,7 mil millones de dólares. Todas sus lujosas embarcaciones no caben en sus puertos actuales, y así nació la idea de construir el importante complejo deportivo.

De acuerdo con la descripción del medio citado, el patrimonio actual de Griffin se puede entender a partir de cinco pasos fundamentales en su trayectoria:

Fundó y dirige Citadel , la firma de fondos de cobertura con sede en Miami que administra US$68 mil millones en activos.

, la firma de fondos de cobertura con sede en Miami que administra US$68 mil millones en activos. Instaló una antena parabólica en el techo de su residencia estudiantil en Harvard en 1987 para obtener cotizaciones bursátiles en tiempo real.

en el techo de su residencia estudiantil en Harvard en 1987 para obtener cotizaciones bursátiles en tiempo real. Su marca es el fondo de cobertura “más rentable del mundo” y generó US$83 mil millones en ganancias netas desde que fue fundada.

y generó US$83 mil millones en ganancias netas desde que fue fundada. Citadel Securities es responsable de una de cada cuatro operaciones bursátiles en el país norteamericano.

bursátiles en el país norteamericano. Donó aproximadamente US$2400 millones a causas filantrópicas.

Kenneth “Ken” Griffin es fundador, director y propietario de Citadel Fortune

Cuánto vale el superyate Viva de Ken Griffin en 2025

Según SuperyachtFan, el superyate que posee Griffin en EE.UU. tiene un valor de unos US$175 millones. Pesa 3000 toneladas, fue diseñado en 2021 y tiene una capacidad para 14 huéspedes.

“Cuenta con impresionantes especificaciones que la convierten en una verdadera maravilla en alta mar. Con tecnología de primera línea de MTU motores, este superyate logra una velocidad máxima de 20 nudos y navega cómodamente a 12 nudos", explica el sitio mencionado.

Así se ve el superyate "Viva" de Griffin SuperyachtFan

Además, cuenta con camarotes opulentos, amplios espacios habitables y comodidades de última generación.