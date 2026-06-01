Avanza el ICE en Nueva York: el decreto de protección migrante que enfrenta a Hochul con la policía

El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, anunció una posible demanda contra el estado de Nueva York y la gobernadora Kathy Hochul por las nuevas restricciones migratorias incluidas en el presupuesto estatal, que limitan los acuerdos entre agencias locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida desató una disputa entre funcionarios republicanos, sheriffs y legisladores demócratas.

Qué dijo Blakeman sobre las restricciones a los acuerdos con ICE en Nueva York

La nueva legislación prohíbe de forma explícita a las localidades neoyorquinas celebrar los llamados acuerdos 287(g) con la agencia federal de control migratorio.

La ley prohíbe que haya comunicación del ICE con la policía local Collage: AP - (Foto AP/Julia Nikhinson)

Estos convenios permiten que oficiales locales sean autorizados por ICE para cumplir ciertas funciones de inmigración, como apoyar en la identificación, detención o traslado de personas bajo supervisión federal.

Blakeman, quien también aspira a la gobernación neoyorquina por el Partido Republicano, admitió que todavía no analizó el texto completo del proyecto aprobado el miércoles por los legisladores demócratas. Sin embargo, según Times Union, el funcionario sostuvo que la ley impide por completo la coordinación de los oficiales con las autoridades de migración.

“Según la sección 287(g), nuestros policías podían llamar a los agentes del ICE, quienes venían, los recogían y los sacaban de nuestro estado”, explicó Blakeman. Luego, concluyó: “Con esta legislación, no se nos permite coordinarnos con el ICE”.

Hochul defendió el presupuesto estatal de US$268.000 millones, que incluyó medidas para limitar la cooperación local con ICE tras negociaciones con legisladores demócratas. La mandataria justificó las limitaciones aplicadas en las nuevas directivas fiscales.

Los sheriffs de Nueva York se sumaron a las protestas contra la ley firmada por Hochul

Por su parte, la Asociación de Sheriffs del estado de Nueva York manifestó su rechazo a las directivas migratorias de Hochul, al advertir que complicarían la cooperación policial con ICE.

El sheriff del condado de Broome, Fredrick J. Akshar II, lideró una movilización en el Capitolio en contra de estas restricciones normativas.

En tanto que la oficina gubernamental defendió las políticas para enfocar la seguridad en el ámbito local.

Los sheriffs de Nueva York también rechazaron la medida de Hochul contra el ICE Yuki Iwamura - FR171758 AP

“Esta es una lucha que vale la pena librar, y es una batalla que estamos dispuestos a dar”, dijo Akshar II, según Spectrum News.

Además, agregó: “Hoy no se trata de resistirse a la supervisión ni de rechazar la rendición de cuentas. Se trata de marcar un límite y decir basta ya”.

El senador Gounardes rechazó las acusaciones de Blakeman en Nueva York

El senador estatal Andrew Gounardes rechazó las declaraciones del ejecutivo del condado de Nassau y aclaró cuáles son los alcances de la normativa legal.

y aclaró cuáles son los alcances de la normativa legal. Según el legislador, la medida frena los acuerdos formales de financiamiento, pero mantiene la posibilidad de entablar comunicaciones directas ante sospechas delictivas.

De acuerdo con Gounardes, la ley apunta a frenar acuerdos formales de cooperación migratoria, como los convenios 287(g), pero no impide que las fuerzas locales contacten a ICE si existe una sospecha vinculada con un delito.

Esa aclaración buscó responder a las críticas de Blakeman, quien sostuvo que la medida bloqueaba toda coordinación con autoridades migratorias.

El video que publicó Hochul sobre la ley contra la colaboración con el ICE en Nueva York

Por su parte, la Coalición de Inmigración de Nueva York, mediante su presidente Murad Awawdeh, calificó la protección como “parcial” ante la persistencia de estas vías de comunicación. Asimismo, criticó la continuidad de la relación entre las fuerzas del orden del Estado y la Patrulla Fronteriza.