Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis celebró la baja de tarifas de seguros para propietarios de viviendas

Una aseguradora de Florida anunció una disminución en las tarifas para propietarios, un gesto que el gobernador Ron DeSantis destacó públicamente como una señal positiva dentro de un sistema que continúa bajo la lupa. Este descenso representa, según las autoridades, un alivio económico para miles de residentes.

Una reducción en los seguros celebrada por el gobernador DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, compartió en su cuenta de X que American Traditions Insurance Company aplicó una rebaja del 7,2% en las tarifas de seguros para viviendas.

El gobernador Ron DeSantis y la Florida Office of Insurance Regulation (Floir) celebraron la reducción de la tarifa como una señal positiva y una tendencia que se consolida gracias a las reformas normativas impulsadas tras los huracanes recientes X: Ron DeSantis

La Florida Office of Insurance Regulation (Floir), mediante esa misma red social, explicó que esta disminución impacta de manera directa a casi 37.000 asegurados en todo el estado.

Asimismo, consideró que el anuncio confirmó una tendencia positiva que, según el organismo, se consolidó gracias a reformas impulsadas por la administración estatal.

Por su parte, DeSantis valoró la medida como un ejemplo del efecto de los cambios normativos aprobados tras los huracanes recientes.

En esa misma línea, la oficina reguladora estatal sostuvo que estos ajustes comenzaron a generar señales favorables y apuntó a American Traditions como la más reciente en aplicar reducciones.

Un mercado de seguros que todavía enfrenta tensiones en Florida

A pesar del anuncio, un informe citado por Insurance Newsnet expuso un panorama muy distinto al optimismo del gobierno local.

El reporte del Insurance Fairness Project, titulado Behind Florida’s Insurance “Comeback”: The Same Players, the Same Risks, señaló que el supuesto “renacimiento” del mercado tras el paso del huracán Ian (en 2022) no modificó prácticas que, según la organización, ya habían perjudicado a los consumidores durante crisis anteriores.

Un informe del Insurance Fairness Project señaló que, a pesar de los anuncios de rebajas, las primas de seguros en Florida aumentaron un 54% desde 2019 Unsplash

El vocero de Unlocking America’s Future, Kyle Herrig, afirmó que los residentes pagaron “más que nunca” por asegurar sus hogares.

Además, sostuvo que las primas aumentaron un 54% desde 2019 y remarcó que Florida se ubicó como el estado con los precios más elevados de Estados Unidos.

Agregó que “las aseguradoras están registrando ganancias récord y pagos multimillonarios a sus ejecutivos”, mientras cerca del 20% de los propietarios decidió permanecer sin cobertura debido a los costos crecientes.

El informe acusó al gobierno y a las aseguradoras de permitir un sistema donde, según la organización, “se demora, se niega o se enfrenta a los asegurados cuando reclaman coberturas legítimas”.

El mercado de seguros en Florida enfrenta tensiones debido a los altos costos, lo que ha provocado que cerca del 20% de los propietarios haya optado por permanecer sin cobertura en sus hogares rawpixel.com - Freepik

En su análisis, los investigadores aseguraron que las reformas impulsadas por DeSantis permitieron prácticas que reforzaron “riesgos estructurales” y mantuvieron a las familias vulnerables ante futuros colapsos empresariales.

Los riesgos en los seguros de vivienda para propietarios, según especialistas

El documento del Insurance Fairness Project criticó lo que describe como fallas estructurales aún no resueltas en Florida: