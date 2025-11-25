Buenas noticias en Florida: Ron DeSantis celebró la baja de tarifas de seguros para propietarios de viviendas
El gobernador del Estado del Sol valoró que American Traditions Insurance Company aplicara una rebaja en sus tarifas; cuál es la contracara de esta noticia
- 3 minutos de lectura'
Una aseguradora de Florida anunció una disminución en las tarifas para propietarios, un gesto que el gobernador Ron DeSantis destacó públicamente como una señal positiva dentro de un sistema que continúa bajo la lupa. Este descenso representa, según las autoridades, un alivio económico para miles de residentes.
Una reducción en los seguros celebrada por el gobernador DeSantis
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, compartió en su cuenta de X que American Traditions Insurance Company aplicó una rebaja del 7,2% en las tarifas de seguros para viviendas.
La Florida Office of Insurance Regulation (Floir), mediante esa misma red social, explicó que esta disminución impacta de manera directa a casi 37.000 asegurados en todo el estado.
Asimismo, consideró que el anuncio confirmó una tendencia positiva que, según el organismo, se consolidó gracias a reformas impulsadas por la administración estatal.
Por su parte, DeSantis valoró la medida como un ejemplo del efecto de los cambios normativos aprobados tras los huracanes recientes.
En esa misma línea, la oficina reguladora estatal sostuvo que estos ajustes comenzaron a generar señales favorables y apuntó a American Traditions como la más reciente en aplicar reducciones.
Un mercado de seguros que todavía enfrenta tensiones en Florida
A pesar del anuncio, un informe citado por Insurance Newsnet expuso un panorama muy distinto al optimismo del gobierno local.
El reporte del Insurance Fairness Project, titulado Behind Florida’s Insurance “Comeback”: The Same Players, the Same Risks, señaló que el supuesto “renacimiento” del mercado tras el paso del huracán Ian (en 2022) no modificó prácticas que, según la organización, ya habían perjudicado a los consumidores durante crisis anteriores.
El vocero de Unlocking America’s Future, Kyle Herrig, afirmó que los residentes pagaron “más que nunca” por asegurar sus hogares.
Además, sostuvo que las primas aumentaron un 54% desde 2019 y remarcó que Florida se ubicó como el estado con los precios más elevados de Estados Unidos.
Agregó que “las aseguradoras están registrando ganancias récord y pagos multimillonarios a sus ejecutivos”, mientras cerca del 20% de los propietarios decidió permanecer sin cobertura debido a los costos crecientes.
El informe acusó al gobierno y a las aseguradoras de permitir un sistema donde, según la organización, “se demora, se niega o se enfrenta a los asegurados cuando reclaman coberturas legítimas”.
En su análisis, los investigadores aseguraron que las reformas impulsadas por DeSantis permitieron prácticas que reforzaron “riesgos estructurales” y mantuvieron a las familias vulnerables ante futuros colapsos empresariales.
Los riesgos en los seguros de vivienda para propietarios, según especialistas
El documento del Insurance Fairness Project criticó lo que describe como fallas estructurales aún no resueltas en Florida:
- Fragilidad del mercado: el reporte enfatizó que muchos de los nuevos actores que ingresaron desde 2022 están subcapitalizados y operan con calificaciones financieras opacas.
- Conexiones políticas: según el estudio, varias firmas mantuvieron vínculos estrechos con figuras estatales o con compañías previamente sancionadas o quebradas.
- Falsa sensación de estabilidad: el documento advirtió que estas prácticas podrían dejar al público expuesto ante tormentas futuras, con peligros de aumentos abruptos de tarifas o negativas de cobertura.
- Mercado vulnerable: la organización sostuvo que la estructura financiera, basada según el informe en “empresas sub capitalizadas, calificaciones opacas y un sistema regulatorio que prioriza la imagen del mercado sobre la protección de los propietarios”, dejó a Florida mal preparada ante pérdidas catastróficas.
Otras noticias de Agenda EEUU
Antecedentes. ¿Corre peligro el desfile de Macy’s? Lo que dice el pronóstico sobre los fuertes vientos en Nueva York
Adiós a la “niebla mental”. El tono de alarma del iPhone que los científicos recomiendan para despertar con energía
Documentos válidos. Qué hacer si el ICE o la CBP detiene a un migrante en una parada de auto en Acción de Gracias
- 1
En qué localidades hay altos niveles de arsénico en el agua
- 2
La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano
- 3
Accidente en la ruta 2: volcó un micro y murieron dos pasajeras
- 4
Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo está desaparecido