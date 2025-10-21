Casas de 85 millones de dólares: así es la isla de Florida con el código postal más caro de Estados Unidos

Con propiedades millonarias y celebridades como residentes, Fisher Island en Miami Beach, Florida, se colocó como el área con el código postal más caro de Estados Unidos. La zona cuenta con propiedades valuadas hasta en 85 millones de dólares y todo el lujo y las comodidades para sus habitantes.

La isla de Florida con el código postal más caro de Estados Unidos

Fisher Island (33109), se localiza en Miami Beach y se convirtió en el código postal más caro del país en 2025, de acuerdo con un reporte del blog inmobiliario PropertyShark. La publicación reveló que en la isla hay un precio de venta medio de US$9,5 millones, lo que la colocó en el primer puesto.

El informe de los 100 códigos postales más caros de EE.UU., precisa que “los rápidos aumentos de precios reforzaron el creciente papel del sur de Florida en el segmento de ultralujo”, lo que llevó al área a ubicarse por primera vez y desplazar a zonas de California y Nueva York.

Agrega que tras el precio de venta promedio récord de US$5,75 millones del año pasado, el código postal 33109 alcanzó nuevas alturas y un enorme aumento del 65%. Este año, la casa más barata se vendió por US$1,41 millones, mientras que la más cara fue adquirida por casi US$23,7 millones.

Así es Fisher Island, máximo lujo en Miami Beach

La historia de Fisher Island tiene sus orígenes en 1905, cuando el dragado de Government Cut resultó en la separación de una pequeña isla en la intersección de la Bahía Vizcaína y el océano Atlántico. Fue Carl Fisher, fundador y promotor inmobiliario, quien compró la isla y la convirtió en lo que es ahora, explican en el sitio de la Asociación Comunitaria.

Por su parte, la página oficial del Fisher Island Club, explica que durante más de un siglo, la isla “se ha erigido como símbolo de elegancia y sofisticación atemporales” y un refugio de lujo para una élite global que aprecia la máxima privacidad y exclusividad.

Fisher Island Club es el club de golf y privado más exclusivo del sur de Florida Fisher Island Club - Fisher Island Club

Cabe destacar que a la isla solo se puede acceder en ferry o yate privado. Se trata de un área de 87 hectáreas, ubicada frente al extremo sur de Miami Beach. Sus servicios de primera clase incluyen playa privada, club, restaurantes, campo de golf junto al mar, spas de lujo, club de tenis y puerto deportivo.

Para los más ricos y celebridades: tiene viviendas de hasta US$85 millones

De acuerdo con Daily Mail, en la actualidad, la propiedad más cara de la isla es el penthouse, de más de 3000 metros cuadrados, del edificio de condominios Palazzo Della Luna en la costa norte. Una residencia de cinco baños y ocho habitaciones, con un valor de US$85 millones.

Así es la isla de Florida con el código postal más caro de Estados Unidos

El medio mencionado también señala que Oprah Winfrey, Julia Roberts, Mel Brooks y Boris Becker tuvieron casas en Fisher Island en algún momento. En 2023, se habló de que la cantante Shakira habría adquirido una casa en esta exclusiva isla.

Karla Abaunza, que vive en la isla desde 2001 y es corredora de bienes raíces y propietario de Luxury Living Realty, comentó a la publicación que actualmente tiene a la venta un condominio de US$8,5 millones con vista al centro de Miami y otra unidad de US$10,8 millones.

Fisher Island Club, con 800 residencias y miembros de más de 40 países, se ha convertido en el centro de reunión y diversión de muchos de los habitantes.

En ese sentido, Abaunza explica que para aprovechar al máximo todas las comodidades, los residentes deben pagar una cuota de membresía, la cual, a partir del 15 de octubre de este año, ascendió a US$500 mil. Además, deben cubrir pagos anuales de aproximadamente US$40.000.