Delray Beach, el pequeño pueblo costero a una hora de Miami que destaca por el color de sus aguas
Este lugar ubicado en el condado de Palm Beach cuenta con playas hermosas, actividades recreativas y culturales
- 4 minutos de lectura'
Delray Beach es un pequeño pueblo costero que destaca por el color de sus aguas, que resultan las más azules y cristalinas de todas las playas de Florida. La playa pública de Delray es uno de los destinos perfectos para una escapada o para vacacionar, ya que combina belleza natural con un ambiente animado.
Delray Beach, el pueblo costero de aguas azules y cristalinas
Ubicada en el condado de Palm Beach, Florida, la playa pública de Delray tiene 2,4 kilómetros de costa y atrae a más de 3.2 millones de visitantes al año. Esta playa se distingue por ofrecer el agua más azul y cristalina entre las 1346 playas de Florida, Georgia y las Carolinas, según informó Southern Living.
Aunque el sureste está lleno de playas hermosas, la playa pública de Delray se impone sobre el resto por sus aguas, su belleza natural y sus atracciones. Un estudio determinó que este sitio posee las aguas más prístinas entre las 1300 playas analizadas, según Beach.
La clasificación que ubicó a esta playa en primer lugar no fue sencilla: los investigadores analizaron cinco años de datos satelitales y redujeron la lista a 39 playas con aguas notablemente azules y cristalinas en los estados encuestados.
Estas condiciones se deben al bajo nivel de clorofila-a —el pigmento verde presente en algas y plantas— y a la cantidad de luz azul que se refleja en la superficie del agua. De las 39 playas, la playa pública de Delray ocupó el primer puesto en ambas categorías.
La playa municipal de Delray es popular y accesible para todas las edades. Es ideal para jugar al voleibol y tomar sol. Los visitantes que buscan emociones fuertes pueden alquilar equipos de buceo o tablas de paddle surf en la caseta Delray Beach Watersports, ubicada en la playa, cerca de Casuarina Drive.
La playa pública de Delray recibió por tercer año consecutivo la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la limpieza de sus aguas, sus normas de seguridad y su gestión ambiental sostenible, según The Palm Beaches.
Atractivos que ofrece el pueblo Delray Beach
Además de la belleza de sus playas —donde se puede nadar, pasear, jugar o tomar sol—, el pueblo de Delray Beach ofrece una mezcla única de atracciones urbanas y un ambiente animado, informó The Palm Beaches.
Algunas propuestas para los visitantes:
- Pasear por Atlantic Avenue: también conocida como “La Avenida”, es el epicentro peatonal de la ciudad. Recorrer sus tiendas y galerías de arte, que bordean las encantadoras aceras de ladrillo, es ideal para encontrar regalos únicos.
- Visitar el Silverball Retro Arcade: permite revivir la infancia en un instante. Con más de 150 videojuegos clásicos y máquinas de pinball, entre ellos Pac-Man y el skeeball alleys original de Coney Island (Eldorado Arcade). La entrada incluye partidas ilimitadas.
- Conocer la historia afroamericana local: en el Museo del Patrimonio Cultural Spady, que ofrece exposiciones sobre la comunidad afroamericana del condado de Palm Beach.
- Explorar el Museo de Arte Japonés Morikami: colecciones de arte tradicional y contemporáneo acercan la cultura japonesa. También se puede visitar los seis jardines japoneses, que resultan encantadores.
- Recorrer los humedales de Wakodahatchee: un hábitat natural diverso con más de 150 especies de aves, además de conejos, tortugas, nutrias, zorros y otras especies típicas de los ecosistemas del sur de Florida.
- Disfrutar de la vida nocturna en THRōW Social: juegos de patio combinados con cócteles, música y entretenimiento, ideal para los más jóvenes.
- Comprar en el Mercado Verde de Delray Beach: desde 1996 ofrece productos locales frescos, panificados, artesanías y plantas en un espacio vibrante.
- Asistir a un espectáculo en el Garaje de las Artes: un dinámico centro cultural que programa conciertos, teatro, exposiciones y actividades educativas.
