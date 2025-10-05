Delray Beach, el pequeño pueblo costero a una hora de Miami que destaca por el color de sus aguas

Delray Beach es un pequeño pueblo costero que destaca por el color de sus aguas, que resultan las más azules y cristalinas de todas las playas de Florida. La playa pública de Delray es uno de los destinos perfectos para una escapada o para vacacionar, ya que combina belleza natural con un ambiente animado.

Delray Beach, el pueblo costero de aguas azules y cristalinas

Ubicada en el condado de Palm Beach, Florida, la playa pública de Delray tiene 2,4 kilómetros de costa y atrae a más de 3.2 millones de visitantes al año. Esta playa se distingue por ofrecer el agua más azul y cristalina entre las 1346 playas de Florida, Georgia y las Carolinas, según informó Southern Living.

Las aguas de la playa pública de Delray son las más azules y cristalinas, según un estudio (Instagram/@thecoastalstar)

Aunque el sureste está lleno de playas hermosas, la playa pública de Delray se impone sobre el resto por sus aguas, su belleza natural y sus atracciones. Un estudio determinó que este sitio posee las aguas más prístinas entre las 1300 playas analizadas, según Beach.

La clasificación que ubicó a esta playa en primer lugar no fue sencilla: los investigadores analizaron cinco años de datos satelitales y redujeron la lista a 39 playas con aguas notablemente azules y cristalinas en los estados encuestados.

Estas condiciones se deben al bajo nivel de clorofila-a —el pigmento verde presente en algas y plantas— y a la cantidad de luz azul que se refleja en la superficie del agua. De las 39 playas, la playa pública de Delray ocupó el primer puesto en ambas categorías.

La playa municipal de Delray es popular y accesible para todas las edades. Es ideal para jugar al voleibol y tomar sol. Los visitantes que buscan emociones fuertes pueden alquilar equipos de buceo o tablas de paddle surf en la caseta Delray Beach Watersports, ubicada en la playa, cerca de Casuarina Drive.

Además de disfrutar de las hermosas y azuladas aguas, el pueblo ofrece otros atractivos para los turistas (DelrayBeach/delraybeachfl.gov)

La playa pública de Delray recibió por tercer año consecutivo la Bandera Azul, un reconocimiento internacional que certifica la limpieza de sus aguas, sus normas de seguridad y su gestión ambiental sostenible, según The Palm Beaches.

Atractivos que ofrece el pueblo Delray Beach

Además de la belleza de sus playas —donde se puede nadar, pasear, jugar o tomar sol—, el pueblo de Delray Beach ofrece una mezcla única de atracciones urbanas y un ambiente animado, informó The Palm Beaches.

En Delray Beach se encuentra el Atlantic Avenue, también conocida como "La Avenida", el epicentro peatonal de la ciudad (AtlanticAvenue/ThePalmBeaches)

Algunas propuestas para los visitantes: