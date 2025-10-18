Adiós al tráfico: Miami inaugura Metro Express, el primer transporte rápido y 100% eléctrico

En los próximos días, el transporte público de Miami-Dade pondrá en marcha el Metro Express, el primer sistema de Autobús de Tránsito Rápido (BRT, por sus siglas en inglés) del condado. El viaje y la ceremonia de inauguración se realizarán el miércoles 22 de octubre. El sistema también marcará un hito a nivel nacional: será el servicio de BRT completamente eléctrico más extenso de Estados Unidos.

Metro Express: el sistema que transformará la movilidad en Miami

Metro Express conectará Florida City con la estación de Metrorail de Dadeland South a lo largo de un corredor de 32 kilómetros sobre la US-1, uno de los más transitados del condado. El recorrido se realizará en carriles exclusivos, separados por barreras de seguridad y con prioridad durante la hora pico.

El servicio tendrá una extensión de 32 kilómetros, Web: miamidade.gov

El objetivo, explicó la administración del condado, es ofrecer un medio de transporte rápido, cómodo y confiable que mejore el acceso a centros de empleo, escuelas, parques, zonas comerciales y servicios de transporte.

Según destacó en un comunicado la oficina de prensa de la alcaldesa Daniella Levine Cava, el proyecto representa “un importante avance en los esfuerzos del Condado de Miami-Dade por ampliar el acceso a un transporte público seguro, confiable y eficiente”.

Autobús de Tránsito Rápido en Miami: una inversión de US$300 millones

El desarrollo de Metro Express forma parte del Programa de Tránsito Rápido del Área Estratégica de Miami (SMART, por sus siglas en inglés), y contó con una inversión total de 300 millones de dólares.

Según informó el condado de Miami Dade, el financiamiento del proyecto provino de tres fuentes principales:

US$100 millones del Condado de Miami-Dade , a través del impuesto adicional de medio centavo de People’s Transportation .

, a través del de medio centavo de . US$100 millones del Departamento de Transporte de Florida (FDOT).

del Departamento de Transporte de Florida (FDOT). US$100 millones de la Administración Federal de Tránsito (FTA), a través de una subvención de inversión de capital.

El Metro Exprés será el servicio de BRT totalmente eléctrico más largo del país Web: miamidade.gov

Sistema BRT: estaciones con tecnología y confort

El sistema contará con 14 estaciones exclusivas de BRT, diseñadas para ofrecer una experiencia de confort al usuario. Cada una de ellas tendrá salas de espera con aire acondicionado, wifi gratuito, bebederos, estaciones de carga para dispositivos móviles y espacios adaptados para bicicletas.

Además, los pasajeros podrán pagar antes de abordar, lo que agilizará el flujo y reducirá los tiempos de espera.

Cada estación tendrá un diseño moderno, con amplia sombra y acceso a nivel, pensadas para garantizar comodidad y seguridad durante todo el trayecto.

Daniella Levine Cava inaugurará el Metro Express el 22 de octubre X

Cuándo y cómo será la ceremonia inaugural del Metro Express en Miami

La alcaldesa Daniella Levine Cava, junto con la Junta de Comisionados del Condado y el Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTPW), encabezará la ceremonia de inauguración el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10.30 hs locales.

Durante el evento, los funcionarios participarán de un viaje inaugural en autobús, en lo que será la antesala al lanzamiento oficial previsto cinco días después: el 27 de octubre. El acto marcará la culminación de años de planificación y obras destinadas a modernizar la infraestructura de transporte en Miami-Dade.

Un hito para el transporte eléctrico en EE.UU.

Metro Express se convertirá en el servicio BRT totalmente eléctrico más largo del país, lo que refuerza la apuesta de Miami-Dade por la movilidad sustentable. Los nuevos autobuses eléctricos reducirán las emisiones y los costos operativos, al tiempo que ofrecerán una alternativa moderna frente al uso del automóvil particular.

Según la oficina de Levine Cava, el proyecto no solo busca mejorar la conectividad del sur del condado, sino también impulsar un cambio cultural hacia el transporte público. “Este hito representa una inversión en el futuro de nuestra comunidad y en la calidad de vida de los residentes de Miami-Dade”, cerró.