Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 75 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 16 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 6 a 16 mph, Sur

: 6 a 16 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 16 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego chaparrones y tormentas eléctricas dispersas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 73%.

: 73%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.