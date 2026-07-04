Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 80 y 91 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Sur

: 2 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 58%

: 58% Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 73%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 45%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.