A qué hora de EE.UU. juega Argentina vs. Cabo Verde, hoy: transmisión en vivo del partido de 16avos del Mundial 2026

Este viernes 3 de julio, la selección argentina enfrenta a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En la sede de Miami, los dirigidos por Lionel Scaloni buscan obtener el pase a octavos, después de clasificar con puntaje perfecto en el Grupo J.

Horario de Argentina vs. Cabo Verde en Miami: TV y zonas horarias de EE.UU.

El conjunto albiceleste se mide con el equipo africano en el Hard Rock Stadium, denominado Miami Stadium durante la Copa del Mundo. De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, en Estados Unidos el duelo comienza a las 18 hs EDT (hora local de Miami)/ 17 hs CDT/ 16 hs MDT/ 15 hs PDT. En cuanto al horario argentino, a las 19.

Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con seis tantos, junto a Kylian Mbappé Aníbal Greco - La Nación

A su vez, el encuentro se puede seguir en vivo y en español a través de la transmisión de Telemundo. No obstante, también se encuentra disponible la alternativa de verlo en inglés por FOX.

En esta ocasión, por ser un cruce de eliminación directa, habrá prórroga en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios. Si persiste la igualdad en el tiempo extra, todo se definirá por penales.

Mundial 2026: el posible rival de Argentina en octavos si supera a Cabo Verde

En caso de que el equipo de Scaloni consiga un resultado favorable y avance a la siguiente instancia, jugará contra el ganador del partido entre Australia y Egipto. Ese encuentro también se juega este viernes 3 de julio.

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, el ganador del encuentro de hoy tendrá su próximo duelo el martes 7 de julio, a las 12 hs (ET) en el Estadio Atlanta, en Georgia.

Argentina vs. Cabo Verde: qué probabilidades le da el modelo matemático al equipo de Scaloni

Una herramienta matemática de LA NACION simuló un millón de veces el partido de Argentina vs. Cabo Verde y concluyó que el equipo de Lionel Messi tiene 80,3% de probabilidades de ganar. En tanto, el conjunto africano tiene un 6,2%.

La predicción de Argentins vs. Cabo Verde Captura de pantalla LA NACION

Por su parte, las posibilidades de empate son un 13,5%. De acuerdo con la plataforma, el resultado más probable es un 2-0 a favor de la vigente campeona del mundo.

ICE en Miami durante el Mundial 2026: qué dijeron las autoridades sobre el operativo de seguridad

El Mundial 2026 cuenta con presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, en Miami. Las autoridades aseguraron que el objetivo central es la protección de fanáticos y delegaciones, y no la ejecución de redadas migratorias.

En esa línea, el zar fronterizo Tom Homan, en entrevista con CBS News, aclaró que el enfoque principal será la “seguridad pública”, aunque advirtió sobre posibles intervenciones: “Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto”.

Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, comparó el protocolo con el aplicado en el Super Bowl. Indicó que la agencia vigilará activamente delitos como la reventa ilegal de entradas y el comercio de indumentaria falsificada.

A su vez, Mullin señaló que los agentes trabajarán en detectar individuos “peligrosos” que integran las listas de vigilancia antiterrorista. Además del partido de este viernes entre Argentina y Cabo Verde, Miami albergará otros dos cruces mundialistas por el actual certamen: