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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio
Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 75 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale

  • Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 71%
  • Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 4 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 5 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 6 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 7 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 8 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 9 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 10 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
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