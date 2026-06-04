Clima en Fort lauderdale, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio

El pronóstico del tiempo para Fort lauderdale, Florida, indica que el jueves 4 de junio la temperatura rondará entre 75 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Fort lauderdale



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Noreste

: 8 a 13 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Fort lauderdale, Florida

El jueves 4 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El viernes 5 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 8 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

: 58%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El martes 9 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.

El miércoles 10 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.