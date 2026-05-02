Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 67%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 20 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 20 mph, Suroeste

: 6 a 20 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 67%

: 67% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El sábado 2 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 67%.

: 67%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 3 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 35%.

: 35%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.