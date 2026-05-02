Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el sábado 2 de mayo la temperatura rondará entre 61 y 85 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 20 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Jacksonville
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 20 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida
El sábado 2 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 3 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.
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