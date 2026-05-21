Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 13 mph, Sureste

: 1 a 13 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 21 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 22 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 23 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 24 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

Memorial Day 25 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 26 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 27 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 40%.

: 40%. A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.