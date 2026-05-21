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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de mayo Alvesgaspar / imagen ilustrativa generada con IA

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el jueves 21 de mayo la temperatura rondará entre 74 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 13 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El jueves 21 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El viernes 22 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El sábado 23 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El domingo 24 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

Memorial Day 25 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El martes 26 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El miércoles 27 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 40%.
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