Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 78 y 95 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 55%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 13 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 3 a 13 mph, Sureste

: 3 a 13 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 55%

: 55% Pronóstico: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

Independence Day 4 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 32%.

El domingo 5 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El lunes 6 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 7 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 31%.

El miércoles 8 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El jueves 9 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El viernes 10 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.