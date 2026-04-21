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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril Fort Lauderdale Downtown Development Authority

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 21 de abril la temperatura rondará entre 71 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 22 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Miami

  • Velocidad y dirección del viento: 22 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 20%
  • Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 22 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 23 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 25 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 26 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 27 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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