Clima en Miami, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de abril

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, indica que el martes 21 de abril la temperatura rondará entre 71 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 22 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Miami



Velocidad y dirección del viento : 22 mph, Noreste

: 22 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Miami, Florida

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 22 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 21 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 16 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado, luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 25 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 26 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 27 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.