Ola de nombramientos oficiales: quiénes son los nuevos representantes elegidos por DeSantis en Florida

Como parte de una amplia reforma, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció 14 nuevos nombramientos oficiales para cargos estatales en diversos sectores del gobierno. Entre los representantes elegidos, figuran miembros del área de la justicia, consejeros de jóvenes, trabajadores universitarios y participantes del sistema penal.

Los nuevos representantes elegidos por DeSantis en Florida para el sistema de justicia

DeSantis avanza con el nombramiento de nuevos miembros del gobierno estatal y la reelección de personas ya conocidas en distintas áreas.

Una de las divisiones que experimentó la mayor modificación corresponde al sistema de justicia del Estado del Sol.

Entre los nuevos nombramientos que comunicó el gobernador Ron DeSantis figuran miembros del sistema de justicia penal con amplia experiencia @GovRonDeSantis

De acuerdo con la información compartida por los funcionarios en un comunicado de prensa, el gobernador dio a conocer la oficialización de Christopher Blackmon y la reelección de Ed Hudak Jr. y Carolyn Timmann para el Consejo de Sistemas de Información de Justicia Penal y Juvenil.

Christopher Blackmon : sheriff del condado de Osceola. Con 35 años de experiencia en las fuerzas del orden, dirigió a más de 850 agentes juramentados y 95 empleados civiles como Comandante Estatal de Incidentes de Inmigración de la Patrulla de Carreteras de Florida para los 67 condados. Participó activamente en su comunidad, fue voluntario de las Olimpiadas Especiales, la Liga Infantil de Béisbol de Clermont y Make-a-Wish. Obtuvo su licenciatura en seguridad nacional de la Universidad de Vincennes.

: sheriff del condado de Osceola. Con 35 años de experiencia en las fuerzas del orden, dirigió a más de 850 agentes juramentados y 95 empleados civiles como Comandante Estatal de Incidentes de Inmigración de la Patrulla de Carreteras de Florida para los 67 condados. Participó activamente en su comunidad, fue voluntario de las Olimpiadas Especiales, la Liga Infantil de Béisbol de Clermont y Make-a-Wish. Obtuvo su licenciatura en seguridad nacional de la Universidad de Vincennes. Ed Hudak Jr.: jefe de policía del Departamento de Policía de Coral Gables. Se desempeña como Director del Distrito 4 de la Asociación de Jefes de Policía de Florida. Consiguió su licenciatura y maestría en la Universidad de Miami.

jefe de policía del Departamento de Policía de Coral Gables. Se desempeña como Director del Distrito 4 de la Asociación de Jefes de Policía de Florida. Consiguió su licenciatura y maestría en la Universidad de Miami. Carolyn Timmann: secretaria del Tribunal de Circuito y contralora del condado de Martin. Fue presidenta de la Asociación de Secretarios Judiciales y Contralores estatal y recibió el Premio del Presidente de la Asociación de Alguaciles de Florida en 2018. Además, se licenció en la Universidad Estatal (FSU, por sus siglas en inglés).

Como parte de una amplia reforma, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció 14 nuevos nombramientos oficiales para cargos estatales JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los nombramientos de DeSantis para el sistema educativo de Florida

Además de estos nombramientos en justicia, DeSantis también actuó sobre el área educativa con nuevos integrantes:

Maria Alba-Quesada : directora Académica de Currículo e Instrucción de South Prep Scholars Academy. Anteriormente, se desempeñó como directora de la Miami Community Charter School. Logró su licenciatura en educación primaria de la Universidad Barry, su maestría en liderazgo de organizaciones educativas de la American Intercontinental University y actualmente cursa su doctorado en educación superior en la Universidad Concordia de Chicago.

: directora Académica de Currículo e Instrucción de South Prep Scholars Academy. Anteriormente, se desempeñó como directora de la Miami Community Charter School. Logró su licenciatura en educación primaria de la Universidad Barry, su maestría en liderazgo de organizaciones educativas de la American Intercontinental University y actualmente cursa su doctorado en educación superior en la Universidad Concordia de Chicago. Lindsey Brown: es la vicerrectora de Logros en Alfabetización de la División de Escuelas Públicas del Departamento de Educación estatal ( FDOE , por sus siglas en inglés). Ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de “Just Read, Florida!” y fue también Subdirectora de las Escuelas Públicas del Condado de Leon. Completó su licenciatura en educación primaria de la Universidad de Florida Central y su maestría en liderazgo y administración educativa de la FSU.

es la vicerrectora de Logros en Alfabetización de la División de Escuelas Públicas del Departamento de Educación estatal ( , por sus siglas en inglés). Ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de “Just Read, Florida!” y fue también Subdirectora de las Escuelas Públicas del Condado de Leon. Completó su licenciatura en educación primaria de la Universidad de Florida Central y su maestría en liderazgo y administración educativa de la FSU. Meghan Collins: Directora de Mercado para Gobiernos Estatales y Locales de Florida en CohnReznick. Previamente, participó como Directora de Iniciativas Estratégicas Especiales del Departamento de Niños y Familias y como Directora de Personal Ejecutivo y Directora de Comunicaciones del FDOE. Consiguió su licenciatura en comunicación de masas de la Universidad Estatal de Luisiana.

También en el sistema educativo, dio a conocer los nuevos miembros para la Junta Directiva del Distrito Universitario de Santa Fe:

Robert Hitchcock : vicepresidente de Hitchcock & Sons, Inc. Integrante de la Junta Directiva de la Casa Ronald McDonald de Gainesville, concretó su licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Stetson.

: vicepresidente de Hitchcock & Sons, Inc. Integrante de la Junta Directiva de la Casa Ronald McDonald de Gainesville, concretó su licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Stetson. Karin Montini: subdirectora de la Escuela Oak Hall. Anteriormente, se desempeñó como desarrolladora de currículos para Kaplan K-12 Learning Services y maestra en las Escuelas Públicas de Arlington. Logró su licenciatura en educación primaria de la FSU, su maestría en liderazgo escolar de la Universidad de Harvard y actualmente cursa su doctorado en liderazgo organizacional de la Universidad de Vanderbilt.

subdirectora de la Escuela Oak Hall. Anteriormente, se desempeñó como desarrolladora de currículos para Kaplan K-12 Learning Services y maestra en las Escuelas Públicas de Arlington. Logró su licenciatura en educación primaria de la FSU, su maestría en liderazgo escolar de la Universidad de Harvard y actualmente cursa su doctorado en liderazgo organizacional de la Universidad de Vanderbilt. Emery Gainey : jubilado, anteriormente fue sheriff del condado de Alachua. Previamente, actuó como Jefe de Gabinete de la Oficina del Fiscal General de Florida, Sheriff del Condado de Marion y Subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Alachua. Obtuvo su licenciatura en justicia penal de la Universidad de Florida.

: jubilado, anteriormente fue sheriff del condado de Alachua. Previamente, actuó como Jefe de Gabinete de la Oficina del Fiscal General de Florida, Sheriff del Condado de Marion y Subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Alachua. Obtuvo su licenciatura en justicia penal de la Universidad de Florida. Caridad “Carrie” Lee: Presidenta y propietaria de Florida Blue Farms, Inc. Estuvo en el cargo de vicepresidenta de Florida Woodland Company y fue maestra en las escuelas públicas del condado de Marion. Asimismo, consiguió su licenciatura y maestría en educación de la Universidad de Florida y su maestría en educación religiosa de la Universidad de Loyola.

A diferencia de otros nombramientos, estos requieren la confirmación del Senado de Florida.

Ron DeSantis aseguró que, con esta ley, Florida podrá destituir a funcionarios que no colaboren con el ICE

Sistema penal adulto: las modificaciones de DeSantis con nuevos nombramientos

Junto con estos integrantes, el gobernador republicano anunció el nombramiento de Caitlin Dawkins y Kiyan Michael y la reelección de Adrian Soud y Patricia Tuthill para el Consejo Estatal para la Supervisión Interestatal de Delincuentes Adultos.