Ola de nombramientos oficiales: quiénes son los nuevos representantes elegidos por DeSantis en Florida
El gobernador anunció cambios en áreas de Justicia Penal y Juvenil, el Consejo para el Éxito en los Primeros Grados, la Junta Directiva del Distrito Universitario de Santa Fe y la Supervisión Interestatal de Delincuentes Adultos
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Como parte de una amplia reforma, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció 14 nuevos nombramientos oficiales para cargos estatales en diversos sectores del gobierno. Entre los representantes elegidos, figuran miembros del área de la justicia, consejeros de jóvenes, trabajadores universitarios y participantes del sistema penal.
Los nuevos representantes elegidos por DeSantis en Florida para el sistema de justicia
DeSantis avanza con el nombramiento de nuevos miembros del gobierno estatal y la reelección de personas ya conocidas en distintas áreas.
Una de las divisiones que experimentó la mayor modificación corresponde al sistema de justicia del Estado del Sol.
De acuerdo con la información compartida por los funcionarios en un comunicado de prensa, el gobernador dio a conocer la oficialización de Christopher Blackmon y la reelección de Ed Hudak Jr. y Carolyn Timmann para el Consejo de Sistemas de Información de Justicia Penal y Juvenil.
- Christopher Blackmon: sheriff del condado de Osceola. Con 35 años de experiencia en las fuerzas del orden, dirigió a más de 850 agentes juramentados y 95 empleados civiles como Comandante Estatal de Incidentes de Inmigración de la Patrulla de Carreteras de Florida para los 67 condados. Participó activamente en su comunidad, fue voluntario de las Olimpiadas Especiales, la Liga Infantil de Béisbol de Clermont y Make-a-Wish. Obtuvo su licenciatura en seguridad nacional de la Universidad de Vincennes.
- Ed Hudak Jr.: jefe de policía del Departamento de Policía de Coral Gables. Se desempeña como Director del Distrito 4 de la Asociación de Jefes de Policía de Florida. Consiguió su licenciatura y maestría en la Universidad de Miami.
- Carolyn Timmann: secretaria del Tribunal de Circuito y contralora del condado de Martin. Fue presidenta de la Asociación de Secretarios Judiciales y Contralores estatal y recibió el Premio del Presidente de la Asociación de Alguaciles de Florida en 2018. Además, se licenció en la Universidad Estatal (FSU, por sus siglas en inglés).
Los nombramientos de DeSantis para el sistema educativo de Florida
Además de estos nombramientos en justicia, DeSantis también actuó sobre el área educativa con nuevos integrantes:
- Maria Alba-Quesada: directora Académica de Currículo e Instrucción de South Prep Scholars Academy. Anteriormente, se desempeñó como directora de la Miami Community Charter School. Logró su licenciatura en educación primaria de la Universidad Barry, su maestría en liderazgo de organizaciones educativas de la American Intercontinental University y actualmente cursa su doctorado en educación superior en la Universidad Concordia de Chicago.
- Lindsey Brown: es la vicerrectora de Logros en Alfabetización de la División de Escuelas Públicas del Departamento de Educación estatal (FDOE, por sus siglas en inglés). Ocupó el cargo de Directora Ejecutiva de “Just Read, Florida!” y fue también Subdirectora de las Escuelas Públicas del Condado de Leon. Completó su licenciatura en educación primaria de la Universidad de Florida Central y su maestría en liderazgo y administración educativa de la FSU.
- Meghan Collins: Directora de Mercado para Gobiernos Estatales y Locales de Florida en CohnReznick. Previamente, participó como Directora de Iniciativas Estratégicas Especiales del Departamento de Niños y Familias y como Directora de Personal Ejecutivo y Directora de Comunicaciones del FDOE. Consiguió su licenciatura en comunicación de masas de la Universidad Estatal de Luisiana.
También en el sistema educativo, dio a conocer los nuevos miembros para la Junta Directiva del Distrito Universitario de Santa Fe:
- Robert Hitchcock: vicepresidente de Hitchcock & Sons, Inc. Integrante de la Junta Directiva de la Casa Ronald McDonald de Gainesville, concretó su licenciatura en administración de empresas de la Universidad de Stetson.
- Karin Montini: subdirectora de la Escuela Oak Hall. Anteriormente, se desempeñó como desarrolladora de currículos para Kaplan K-12 Learning Services y maestra en las Escuelas Públicas de Arlington. Logró su licenciatura en educación primaria de la FSU, su maestría en liderazgo escolar de la Universidad de Harvard y actualmente cursa su doctorado en liderazgo organizacional de la Universidad de Vanderbilt.
- Emery Gainey: jubilado, anteriormente fue sheriff del condado de Alachua. Previamente, actuó como Jefe de Gabinete de la Oficina del Fiscal General de Florida, Sheriff del Condado de Marion y Subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Alachua. Obtuvo su licenciatura en justicia penal de la Universidad de Florida.
- Caridad “Carrie” Lee: Presidenta y propietaria de Florida Blue Farms, Inc. Estuvo en el cargo de vicepresidenta de Florida Woodland Company y fue maestra en las escuelas públicas del condado de Marion. Asimismo, consiguió su licenciatura y maestría en educación de la Universidad de Florida y su maestría en educación religiosa de la Universidad de Loyola.
A diferencia de otros nombramientos, estos requieren la confirmación del Senado de Florida.
Sistema penal adulto: las modificaciones de DeSantis con nuevos nombramientos
Junto con estos integrantes, el gobernador republicano anunció el nombramiento de Caitlin Dawkins y Kiyan Michael y la reelección de Adrian Soud y Patricia Tuthill para el Consejo Estatal para la Supervisión Interestatal de Delincuentes Adultos.
- Caitlin Dawkins: coordinadora de Políticas de la Unidad de Seguridad Pública de la Oficina de Política y Presupuesto dentro de la Oficina Ejecutiva del Gobernador. Anteriormente, se desempeñó como Subdirectora de Asuntos Legislativos y Especialista Legislativa del Departamento de Aplicación de la Ley estatal. Consiguió su licenciatura en ciencias sociales y su maestría en administración pública de la FSU.
- Kiyan Michael: actualmente miembro electa de la Cámara de Representantes estatal. Ejerce también como vicepresidenta del Subcomité de Instalaciones y Sistemas de Atención Médica en la Cámara de Representantes de Florida. Obtuvo su licenciatura en ministerio práctico del Instituto de Liderazgo Wagner.
- Adrian Soud: juez en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito. Anteriormente, se desempeñó en el Cuarto Circuito Judicial de Florida de 2009 a 2022 y fue nombrado en 2017 como representante del Sistema de Tribunales Estatales en la Comisión para la Acreditación de las Fuerzas del Orden de Florida. Soud obtuvo su licenciatura en la Universidad de Florida y su doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Stetson.
- Patricia Tuthill: presidenta y fundadora de la Fundación Peyton Tuthill. Actúa también como delegada estatal para la Asociación Estadounidense de Correcciones y es miembro de la Junta Asesora del Instituto Nacional de Correcciones. Completó su licenciatura en administración de empresas en la Universidad del Sur de Illinois y su maestría en administración en la Universidad Estatal de Troy.
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