Cómo es la película que Ron DeSantis recomendó ver a sus seguidores antes del 250 aniversario de Estados Unidos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recomendó a través de sus redes sociales mirar una película que se estrenará en los cines el 3 de julio de 2026, un día antes del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos. Se trata de Young Washington, que contará la historia del origen del primer presidente estadounidense.

Ron DeSantis instó a ver la película biográfica de George Washington

Ron DeSantis compartió una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter) en la que elogió el tráiler de Young Washington. Como su nombre lo indica, este filme es una biografía de George Washington, quien fue el comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra de Independencia y quien luego se convirtió en el primer mandatario de ese país.

El gobernador se mostró entusiasmado por el lanzamiento de esta nueva película X: @RonDeSantis

“¡Parece una película que vale la pena ver en vísperas del Aniversario 250!”, escribió el mandatario estatal republicano.

El video del trailer que compartió corresponde a un posteo de Angel, compañía de medios y estudio de distribución de películas que se encarga de esta producción. “Antes de Mount Vernon y la revolución, un joven soldado lucha por un lugar en la historia”, escribió la empresa. Y agregó: “Young Washington llegará a los cines el 3 de julio de 2026, justo a tiempo para el 250 aniversario de Estados Unidos”.

Young Washington: la película que se estrenará para el Día de la Independencia en EE.UU.

Young Washington es una película biográfica dirigida por Jon Erwin que aborda la vida temprana de la figura más importante de la historia estadounidense. Transcurre décadas antes de que se convirtiera en comandante y, luego, en el primer presidente de los Estados Unidos, según precisó Hollywood Reporter.

El filme comienza con un error: un ataque a una patrulla que desencadena la Guerra Franco-Indígena. Allí se muestra a un ambicioso Washington de 22 años que se ve forzado a enfrentar sus fracasos para encontrar coraje.

El trailer de Young Washington, la película sobre la vida temprana del primer presidente de EE.UU.

Angel Studios distribuye la cinta, junto con la productora independiente Wonder Project. El reparto incluye figuras reconocidas como William Franklyn-Miller, Mary-Louise Parker, Kelsey Grammer, Andy Serkis y Ben Kingsley.

Desde la productora lanzaron la preventa de entradas con mucha antelación al estreno, incluso antes de empezar la producción. La distribuidora pide apoyo al público para lograr que sea la número uno en Estados Unidos durante esa celebración.

Quién fue George Washington: el primer presidente de EE.UU.

La figura de George Washington ocupa un lugar central en la historia de Estados Unidos por su liderazgo político y militar durante la independencia. Nacido el 22 de febrero de 1732 en Virginia, perteneció a una familia de plantadores acomodados.

Desde joven, desarrolló habilidades estratégicas y de mando que lo llevaron a integrarse a la milicia colonial, de acuerdo al sitio oficial de su museo.

George Washington es la figura central de la historia estadounidense (pintura de Edward Percy Morgan).

Cuando las Trece Colonias iniciaron su ruptura con Gran Bretaña, fue designado Comandante en Jefe del Continental Army en 1775. Su conducción de las tropas independentistas durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos resultó decisiva para lograr la victoria.

Tras ese conflicto bélico, renunció voluntariamente a su mando militar, lo que reforzó su imagen de patriota desinteresado. En 1787, presidió la Convención Constitucional de Filadelfia, donde su presencia ayudó a legitimar el nuevo marco político.

Dos años después, se convirtió en el primer presidente de EE.UU., elegido de manera unánime. Su mandato (1789–1797) sentó las bases institucionales del gobierno federal.