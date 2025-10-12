La dura ley de inmigración en Florida que algunos agentes todavía aplican a pesar de que fue suspendida hace meses

En Florida, una ley migratoria suspendida hace meses aún es aplicada por algunos agentes del orden, pese a las advertencias de los tribunales federales. La medida, conocida como SB 4-C, fue impulsada por el gobernador Ron DeSantis como parte de su política de mano dura contra los inmigrantes indocumentados, pero su ejecución quedó bloqueada por decisión judicial. Sin embargo, recientes informes judiciales revelaron que varios oficiales realizaron arrestos bajo una normativa que hoy no tiene validez.

Arrestos indebidos bajo la ley suspendida SB 4-C

Dos hombres fueron detenidos en Bradenton durante el fin de semana pasado bajo los términos de la SB 4-C, una ley que prohíbe a personas que viven sin autorización federal ingresar al estado, informó Associated Press.

Las detenciones se produjeron a pesar de que la jueza federal Kathleen Williams ordenó en abril suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve su constitucionalidad.

A pesar de que la jueza federal Kathleen Williams ordenó en abril la suspensión de la ley SB 4-C, informes judiciales revelan que algunos agentes en Florida continúan aplicándola www.justice.gov

En el primer caso, un agente detuvo a un conductor por tener ramas sueltas y equipamiento sin asegurar en la parte trasera de su camioneta. El hombre admitió tener una licencia vencida, y al ser consultado un sargento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), este confirmó que el individuo se encontraba en el país norteamericano sin permiso legal. A partir de esa verificación, se emitió una orden de detención migratoria.

En el segundo episodio, otro conductor fue interceptado luego de que un bloque de motor cayera de su vehículo y obstaculizara el tráfico. El hombre declaró no tener licencia de conducir, y tras ser contactado por teléfono por un agente del ICE, reconoció estar en situación irregular. En ambos casos, las autoridades locales presentaron cargos por “entrada ilegal al estado”, aunque la fiscalía ya confirmó que las acusaciones serían desestimadas.

Un pie de página en el informe del fiscal general James Uthmeier sugiere que ambos arrestos indebidos fueron realizados por el mismo agente ICE / Archivo

Los dos hombres también enfrentan delitos menores de tránsito —conducir sin licencia o con una vencida—, pero la aplicación de la ley migratoria fue declarada inválida.

Un pie de página en el informe del fiscal general James Uthmeier sugiere que ambos arrestos fueron realizados por el mismo agente, por lo que la fiscalía instruirá a la Policía de Bradenton para recordarle al oficial la orden judicial vigente, consignó AP.

El fiscal general de Florida, en desacato por la aplicación de la SB 4-C

Parte del conflicto legal se dio meses atrás, cuando la jueza Kathleen Williams, del tribunal federal del distrito sur de Florida, sancionó a James Uthmeier, fiscal general del estado, por desobedecer la suspensión de la ley SB 4-C. Según la investigación publicada por Miami Herald, el funcionario instruyó a las agencias policiales para que continúen con la aplicación la norma, pese a la prohibición explícita.

Como castigo, Williams lo declaró en desacato y le impuso una sanción inédita: presentar informes dos veces al mes ante el tribunal federal. En cada documento, Uthmeier debe detallar si hubo arrestos, detenciones o acciones judiciales relacionadas con la ley suspendida. La jueza también ordenó que cualquier nueva detención bajo la SB 4-C sea notificada de inmediato.

Qué establece la suspendida ley SB 4-C de Florida

La SB 4-C fue aprobada por la Legislatura de Florida en febrero de 2025 con apoyo republicano y firmada por el gobernador Ron DeSantis. Su contenido busca criminalizar la presencia de migrantes sin autorización en el estado, incluso si estos ya residen en el país norteamericano.

La jueza federal Kathleen Williams sancionó previamente al fiscal general James Uthmeier declarándolo en desacato por instruir a las agencias policiales que continuaran con la aplicación de la ley SB 4-C Flickr/ICE

Entre los aspectos más polémicos de la ley destacan: