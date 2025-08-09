Cómo se llega a la playa que pocos conocen, a 20 minutos de Miami, que se siente como estar en el mar Caribe

No importa la época del año, una visita a la playa para disfrutar del sol y la arena es revitalizante. Aunque existen diversas opciones en Florida, hay una que pocos conocen y está a escasos minutos de Miami, con aguas cálidas y azules que evocan al mar Caribe.

Qué es y cómo llegar a Key Biscayne, la playa “oculta” en Miami

Muy cerca de Miami se esconde una de las playas menos conocidas del Estado del Sol. Este destino ofrece mucho más que sol y mar, ya que cuenta con una gran variedad de actividades, incluyendo dos parques nacionales y espacios ideales para la práctica de deportes acuáticos.

Playa de Crandon Park en Key Biscayne (Sitio web Gran Miami y Miami Beach)

De acuerdo con Southern Living, llegar a Key Biscayne desde Miami es un trayecto corto y sencillo. Se puede realizar en auto a través de la calzada Rickenbacker Causeway, un recorrido de aproximadamente 18 minutos y una distancia de 7.6 millas (12.2 km).

A pesar de su tamaño, este oasis en el sur de Florida cuenta con varias playas que suelen ser mucho menos concurridas que las del resto del condado. Por ello, se presentan como una excelente alternativa para quienes buscan alejarse del ajetreado ritmo de vida de las ciudades de Florida.

Cuáles son las playas de Key Biscayne

Esta isla cuenta con tres playas principales para los visitantes que ofrecen más que arena y sol, puesto que incluso son pet friendly, tienen acuarios, galerías de arte, exposiciones y hasta cabañas para alquilar y pasar la noche.

Faro de Crandon Park (Sitio web Gran Miami y Miami Beach)

Playa Hobie se presenta como el lugar ideal para quienes viajan con sus mascotas, ya que es una de las pocas playas que admite perros y ofrece una de las mejores vistas del lugar. Además, es un punto de encuentro para los amantes del windsurfing, gracias a sus olas y a la presencia del centro Miami Watersports, que provee el equipo necesario para practicar este deporte.

Otra de las opciones favoritas en Key Biscayne es la playa del Parque Cardón. Allí se encuentra el Centro Natural Marjorie Stoneman Douglas Biscayne, un espacio con acuarios, tanques interactivos con vida marina, una galería de arte y exposiciones especiales. El parque también sirve como entrada a la Reserva Bear Cut, un lugar perfecto para hacer ciclismo, senderismo y recorrer los manglares.

Finalmente, la playa de Virginia Key tiene una rica historia. Fue designada oficialmente como una playa exclusiva para personas afroamericanas desde la década de 1940, tras una serie de protestas. Con el tiempo, ha evolucionado y fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Actualmente, es un lugar popular para hacer pícnics, con un sendero para bicicletas, un carrusel y cabañas que se pueden alquilar.

Cuáles son los parques estatales en Key Biscayne

El lugar cuenta con dos parques estatales, uno de ellos es Bill Baggs Cape Florida. Este parque alberga el histórico Faro de Cabo Florida, que data de 1825, siglos después de que Ponce de León nombrara la zona durante sus viajes de exploración en 1513.

Quienes se aventuren a subir hasta la cima del faro podrán obtener vistas únicas de Key Biscayne y Miami Beach.

Vista aérea de Key Biscayne (Sitio web Gran Miami y Miami Beach)

Solo el 5% del Parque Nacional Biscayne se encuentra en tierra firme, el resto está en el agua. Esta área protegida cuenta con arrecifes de coral donde se pueden observar restos de naufragios y manglares que se extienden más allá hasta los Cayos de Florida. Además, el Centro de Visitantes Dante Fascell ofrece exposiciones educativas, visitas guiadas, excursiones en velero y esnórquel.

Actividades para hacer en Key Biscayne

La isla ofrece una gran variedad de actividades para los amantes de la naturaleza y los deportes acuáticos. En el puerto deportivo de Crandon Park, es posible practicar kayak, kitesurf, paddle boarding, vela, wakeboard y windsurf, según destaca el portal Miami And Beaches.

Además de los deportes acuáticos como canotaje, buceo o paseos en bote, en el Biscayne National Park se puede explorar un archipiélago de pequeñas islas, entre las que se encuentran Boca Chita Key, Elliot Key, Adams Key y Convoy Point.