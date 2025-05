Cómo sigue el río atmosférico en Florida: tormentas más intensas y riesgo de inundaciones

Desde el fin de semana, Florida enfrenta un riesgo creciente de inundaciones debido al avance de un río atmosférico que deja a su paso lluvias torrenciales y tormentas fuertes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se espera que las condiciones severas persistan hasta el martes.

Avanza el río atmosférico: la lluvia que afectará a Florida

De acuerdo al NWS, un sistema de tormentas de movimiento lento genera lluvias intensas en Florida. En este contexto, la posibilidad de precipitaciones acumuladas entre 75 y 150 milímetros es elevada. Incluso se podrían superar los 200 milímetros en zonas puntuales.

Un sistema de tormentas de movimiento lento concentra lluvias torrenciales entre Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach Max Chesnes - Tampa Bay Times

Las previsiones meteorológicas indican que, durante este lunes y la madrugada del martes, se mantendrán episodios de lluvia persistente con una intensidad que puede ir de moderada a fuerte, en algunos momentos con tormentas aisladas.

En diálogo con The New York Times, Bryan Jackson, meteorólogo del Centro de Predicción Climática (WPC, por sus siglas en inglés), explicó que “estos sistemas de movimiento lento traen mucha humedad”. “Como casi no se mueven, tienden a provocar lluvias repetidas en las mismas zonas”, agregó.

¿Cuáles son las zonas de Florida bajo advertencia por lluvias e inundaciones?

El NWS en Miami emitió una vigilancia de inundaciones para varias zonas de Florida. De acuerdo con la agencia, estas son las zonas en riesgo:

Condados del sureste de Florida : Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tanto en sus áreas costeras como en sectores más interiores. Esto incluye ciudades importantes como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Hollywood, Boca Ratón, Deerfield Beach y West Palm Beach.

: Miami-Dade, Broward y Palm Beach, tanto en sus áreas costeras como en sectores más interiores. Esto incluye ciudades importantes como Miami, Hialeah, Fort Lauderdale, Hollywood, Boca Ratón, Deerfield Beach y West Palm Beach. Condados del sur de Florida : Glades y Hendry, donde predominan las áreas rurales, campos agrícolas y humedales.

: Glades y Hendry, donde predominan las áreas rurales, campos agrícolas y humedales. Regiones del suroeste de Florida : condado de Collier (en donde se incluye Naples y Marco Island), tanto en zonas costeras como del interior.

: condado de Collier (en donde se incluye Naples y Marco Island), tanto en zonas costeras como del interior. Condado de Monroe continental: las áreas del continente que no forman parte directa de los Cayos de Florida también están comprendidas en el aviso.

Las ciudades incluidas en la advertencia abarcan desde Miami hasta Naples. También se incluyen centros urbanos como Pembroke Pines, Coral Springs, Delray Beach y Miramar, así como también comunidades más pequeñas como Belle Glade, Moore Haven, Felda, Redland y Clewiston.

Meteorólogos del NWS de Miami advierten que las precipitaciones podrían superar los 200 milímetros en algunas zonas durante las próximas 24 horas NWS

Las autoridades advirtieron que calles, garajes y sótanos podrían inundarse en zonas con drenaje insuficiente. El NWS recomendó evitar circular durante las horas de precipitación intensa.

Las ciudades de Florida con mayor riesgo de inundaciones y hasta tornados

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) del NWS advirtió que Miami, Fort Lauderdale y sus alrededores recibirán las lluvias más intensas durante este lunes. Las precipitaciones podrían alcanzar los 20 centímetros en pocas horas.

Por eso, el NWS alertó especialmente sobre riesgos significativos de inundaciones repentinas estas áreas urbanas. La saturación del suelo y la infraestructura limitada agravan el peligro.

Por otro lado, la posibilidad de tornados y granizo marginal también preocupa a los meteorólogos, que no descartan la probabilidad de uno o dos tornados al este del Panhandle y en la costa atlántica de Florida. Además, se esperan vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El SPC no descarta que este río atmosférico, que provocó un torbellino y un tornado en Pensacola, durante el fin de semana, pueda volver a hacerlo entre el lunes y el martes SPC

Pronóstico del tiempo para el martes en Florida

El martes, el río atmosférico se desplazará y las condiciones en Florida comenzarán a mejorar gradualmente. En cambio, afectará el este de Carolina del Norte y el sur de Pensilvania.

Sin embargo, se prevén lluvias moderadas a dispersas en la península de Florida durante la mañana del martes.

No será hasta el viernes que el sistema de tormentas se moverá mar adentro hacia el Atlántico. Aunque la tormenta se debilitará, el NWS mantiene advertencias vigentes.