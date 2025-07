De Westonzuela a Westontina: la joya de Florida donde los argentinos encuentran su sueño americano

WESTON.- Situada al borde de los famosos pantanos de Florida, y a unos 35 minutos del mar, una ciudad planificada y relativamente nueva atrae cada vez más argentinos. Weston es noticia cada año por ubicarse entre los mejores lugares para vivir en Florida, por su calidad de vida y su seguridad.

¿Se viene una “Little Argentina” en Florida?

Del tamaño de tres Nordeltas (una “ciudad-pueblo” en Tigre, provincia de Buenos Aires), esta es también una ciudad-pueblo con un estilo de vida similar, donde prácticamente todo se hace sobre cuatro ruedas. Abundan lagos y un puntilloso paisajismo, hay sendas peatonales y para ciclistas, es segura y tiene su pintoresco y pequeño centro comercial para hacer un trámite bancario o salir a cenar. En el año 2000 los argentinos se contaban con los dedos de una mano. Hoy, unos 65 kilómetros al norte de Miami, late una “Pequeña Argentina” o Little Argentina.

Vista aérea de la ciudad de Weston, en Florida; una joya entre pantanos y no muy lejos del mar City of Weston

Sus orígenes se remontan a fines de los 80, y con lazos indirectos con Walt Disney Company. Durante aquella década, Disney quiso diversificar su negocio y expandirse en el sector de bienes raíces, por lo que adquirió una participación mayoritaria en una desarrolladora llamada Arvida. En ese período, Arvida desarrolló múltiples proyectos en Florida, incluyendo Weston.

En 1996 fue declarada como ciudad, y fue tomando un perfil multicultural. Algunos comenzaron a llamarla Westonzuela por la llegada de venezolanos. Allí residen unas 70.000 personas.

“Al principio, era una comunidad de acento inglés, con fuerte presencia judía hasta el huracán Andrew, que ocurrió en 1992 y destruyó gran parte del sur de Miami. Para esa etapa, Weston era el barrio nuevo del condado de Broward. Al buscar mudarse, muchos vinieron para acá, los desarrolladores no daban abasto construyendo casas. Esa gente que vino de Miami era mayormente de Sudamérica, Cuba, República Dominicana. De golpe, Weston se volvió muy diversa”, explica Don Decker, city manager de la ciudad. Su rol es ejecutivo y técnico: actúa como el gerente general, elegido por el Concejo de la ciudad. Weston también tiene un alcalde elegido por los ciudadanos, cuya función es más representativa y política.

Así luce el centro de Weston (Florida) City of Weston

Fuerte presencia latina en Weston

Hoy, el 54% de sus residentes es latino. Solo el 36% de su población habla solamente inglés. Los argentinos fueron desembarcando de a poco para fines de los 90. “Cuando llegué en 1997 no había ni un argentino. Al año una chilena nos dijo que tenía unos amigos argentinos que se estaban mudando y nos presentó. En el 2000 llegaron quizá tres familias más. Todo estaba en construcción. Las clases se dictaban en contenedores. Con el tiempo llegaron olas de venezolanos, luego colombianos, y luego argentinos. Hoy te diría que de Westonzuela pasó a ser Westontina. Argentina a full”, bromea Josefina, que sigue viviendo en Weston 28 años después.

La vida tranquila y segura, en un entorno amigable, es uno de los fuertes atractivos de Weston en Florida City of Weston

Pablo Bukin llegó en el año 2000, y la preocupación de su mujer era: “¿con quién voy a tomar mate?”. “Conocimos una familia de argentinos en la pileta del club house. En 2002 empezamos a conocer más argentinos que venían de la crisis de 2001. Pero los buscábamos activamente”, recuerda Bukin. Ya para 2004 tenía un grupo de unas 20 familias. Iban juntas a la playa o se reunían a festejar los cumpleaños de sus hijos. “Después, el Citibank envió un grupo de unas cinco o seis familias, todas juntas, y se empezó a poblar”, dice. Ya para el Mundial de 2006 la comunidad se juntó a ver los partidos y rentaron un club house. Eran unos 50.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos registró en 2019 unos 2000 argentinos en Weston. Para el 2023, la cifra ya había subido a 2.500, un aumento del 25%. Las cifras publicadas siempre llevan un tiempo de retraso, y es probable que ese número ya quede chico. En el ranking de residentes Sudamericanos, Argentina se ubica detrás de Venezuela (10215) y Colombia (7534), si bien ambas nacionalidades disminuyeron su cuota en el último censo.

Al grito de “¡Dale campeón!" en Weston

Para el último mundial, el Town Center -un pintoresco centrito comercial con mesas en la vereda-, se cerró al ser invadido por cientos de argentinos que fueron a festejar el triunfo. La calle principal se vistió entera de celeste y blanco. Un hincha bajó de su camioneta un parlante, y siguió sonando“Muchachos” y otros temas argentinos de cancha.

Weston se vistió de celeste y blanco con la victoria de Argentina en Qatar

“Uy -dice el manager de la ciudad al recordar ese 18 de diciembre de 2022-. Tuve una conversación con el jefe de policía y le dije que debíamos estar preparados. El soccer es más grande que nuestro Super Bowl, y estábamos preocupados de que se fuera de control. Por suerte no pasó nada. Es curioso: fue la primera vez visto desde el punto de vista como comunidad, que nos dimos cuenta de que esto nos iba a impactar. Fue interesante”, aporta Decker.

Gastronomía argentina a full en Weston

El Town Center hoy tiene fuerte presencia de gastronomía argentina. Grazianos, Lucciano’s, Negroni, La Birra Bar y La Rural Mexican Grill son todos expatriados con un sello nacional. Pero se suman otros salpicados en la ciudad como Buenos Aires Grill, Caminito, Ale Meat, The Empanada, La Rural, y próximamente Banchero. “Hace bastante venimos viendo de abrir un local en Weston, porque hay una comunidad argentina bastante grande, que es nuestro público principal. Encontrar locales disponibles allí no es nada fácil. Ahora apareció uno bien ubicado, con permisos y nos decidimos a arrancar”, cuenta Diego Banchero, de la familia pizzera.

“La comunidad argentina fue creciendo tanto que luego se fueron haciendo subgrupos”, sigue Bukin al relatar sus comienzos. Ahora, él tiene su grupo de argentinos que salen a recorrer en moto. Hay grupos de futbol, de pickleball, de truco, y también un club de rugby y otro de hockey. “Weston Field Hockey cuenta con un plantel de 130 jugadores y 13 entrenadores. El 90% de nuestro público es argentino. Nacimos en septiembre de 2017. A los dos meses de arrancar, ya teníamos 25 chicas, de las cuales 21 eran argentinas”, aporta Gabriela Cappanera, directora de Weston Field Hockey.

Vista aérea del Regional Park de Weston, donde hay 10 canchas de fútbol, 8 canchas de béisbol y canchas de pickleball) City of Weston

Para Decker, Weston se volvió atractiva para aquellas familias que dejan sus países en Sudamérica por inseguridad. “Priorizan una comunidad segura y con buenas escuelas, y acá somos famosos por tener ambas. Pero además creo que la cultura latina busca vivir cerca de su familia y amigos. Así fue como empezaron a decirle a sus seres queridos que se muden acá, y la comunidad se reunificó. Me encantan muchos aspectos de Weston, pero la diversidad es lo que más me gusta”, dice Decker, quien cree que el boca a boca tiene aún más peso que el ranking nacional donde cada año aparece Weston. En 2025, el US News & World Report nuevamente la colocó en el 74º mejor lugar para vivir de Estados Unidos (sobre un total de 859 ciudades destacadas), y en la tercera posición entre los mejores de Florida, después de Parkland y Palm Harbour.

Lucía Granillo es una de aquellas expatriadas que no figura en el censo. Se instaló a fines de febrero de este año, y también llegó por el boca a boca. “Cuando se concretó la posibilidad de venir a Miami por el trabajo de mi marido Pablo, le contamos la novedad a familiares y amigos. Muchos nos fueron pasando contactos de conocidos que vivían en distintas zonas. Las que más escuchábamos eran Key Biscayne, Coral Gables y Weston. Visitamos las tres y al finalizar el viaje, con mi marido y mis hijos de 11 y 14 años, concluimos que lo mejor era Weston. Nos gustó la seguridad y contención que nos transmitía, los colegios son excelentes y nos pareció un lugar fácil de moverse tanto para los chicos como nosotros. La independencia que les da ir al colegio en bicicleta, y la gran comunidad de argentinos que hay”, resume Granillo.

Cómo funciona la ciudad de Weston

Para el city manager Decker, Weston se va a perpetuar como una comunidad joven porque a medida que se van familias mayores, quieren ingresar otras jóvenes por los buenos colegios.

El Town Hall de City Weston en Florida City of Weston

La ciudad opera de una forma muy particular: tiene apenas 12 empleados. “El resto son contratados, que nos ha ayudado a dar el mejor servicio, manteniendo precios competitivos y más eficientes. En total son unas 250 personas que trabajan para la ciudad. Contratamos policía, bomberos, el mantenimiento de los parques y jardines, etc. Las compañías son las primeras interesadas en hacer el trabajo bien y barato”, cuenta. La ciudad tiene sus requerimientos y aquellos que no cumplen con su trabajo incluso se les puede rescindir sus contratos.

Decker también aporta que Weston tiene dos iglesias católicas. “Muchos argentinos son católicos, y las dos iglesias cercanas tienen mucha influencia de hispanohablantes. Es otra de las cosas que atrae gente, tienen misa en español”, dice.

De Westonzuela a Westontina

El city manager observa que la comunidad de venezolanos ahora se está mudando más al norte, a ciudades como Boca Ratón o Parkland.

Si bien las últimas cifras publicadas salieron a la luz en 2023, todo indica que el número de argentinos ha crecido desde entonces.

“Basado en la cantidad de restaurantes argentinos que llegan, diría que no se asentarían si no hubiera una comunidad tan grande. Aunque no tenés que ser argentino para que te guste su comida -se ríe Decker-. Durante años hicimos el chiste de Westonzuela, pero ahora los argentinos crecen más rápido de lo esperado”, concluye.