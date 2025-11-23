Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto en Orlando

Algunos de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) se llevan a cabo en carreteras. Como migrante en Orlando, es importante saber qué hacer ante una detención en una parada de auto y qué documentos son válidos para mostrar.

Qué hacer si el ICE te detiene en una parada de auto

El manual de los derechos de los inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), organización con servicios en Florida y otros estados, advierte acerca de no discutir con los agentes de inmigración ni obstruirlos. También recomiendan encender las luces intermitentes de emergencia y estacionarse en un lugar seguro tan pronto sea posible.

Un indocumentado tiene derecho a permanecer en silencio y no hablar de su situación migratoria con la policía, los agentes de inmigración u otros funcionarios Flickr/ICE

“Apague el motor, prenda la luz interna, abra la ventana parcialmente y ponga las manos en el volante. Si se lo piden, muéstrele a la policía su licencia de manejar, registro y prueba de seguro”, explican. Si no se tienen documentos migratorios, se tiene el derecho a permanecer callado.

Mientras que una guía del despacho de abogados The Mendoza Law Firm, señala que si a una persona se le detiene en una parada de tráfico, debe seguir estos pasos:

Mantener la calma y las manos a la vista.

Si los oficiales del ICE lo piden, bajar la ventanilla, pero no salir del vehículo , a menos que muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez.

, a menos que muestren una orden judicial con el nombre del conductor y firmada por un juez. Preguntar si se está libre para irse . Si dicen que no, ejercer el derecho a guardar silencio .

. Si dicen que no, ejercer el . No firmar nada, sin antes consultar con tu abogado de inmigración.

Además, aconsejan decir: “Quiero ejercer mi derecho a guardar silencio y hablar con mi abogada de inmigración”.

Documentos válidos que se podrían presentar ante agentes del ICE

Un documento del Immigrant Defense Project (IDP), indica que si el oficial de ICE pide una identificación, se debe mostrar solamente una licencia de manejar u otro tipo de ID emitido por el gobierno de EE.UU., y advierte: “No le entregues al oficial algún documento falso o de otro país, por ejemplo un pasaporte o una matrícula, o una visa vencida”.

La policía o el ICE pueden solicitar legalmente que el conductor y los pasajeros salgan del coche Flickr/ICE

Además, explica que la persona que maneja tiene que mostrar una licencia de conducir, pero el pasajero no debe mostrar una ID, ni mencionar información personal, incluso nombre, dirección y lugar de nacimiento.

Los abogados de The Mendoza Law Firm señalan que aunque no se tenga estatus migratorio legal, presentar ciertos documentos puede ayudar a evitar ser detenido o ante una deportación. Algunos son:

Permiso de trabajo vigente.

Recibos de trámites ante Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Carta de representación legal.

Determinación de Buena Fe o Prima Facie, en casos de visas humanitarias.

Por su parte, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC, por sus siglas en inglés) precisa que un extranjero con estatus migratorio legal puede mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente (green card), permiso de trabajo u otra documentación que acredite la estadía.

Las organizaciones de ayuda a migrantes aconsejan no llevar ni presentar documentos falsos a un agente del ICE Flickr/ICE

Los derechos de los migrantes en una parada de tráfico

La ACLU elaboró el manual para que los migrantes conozcan sus derechos en caso de ser detenidos por la policía, ICE, o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) mientras están en tránsito, como: